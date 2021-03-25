В Москве и центральных областях России сегодня пройдут дожди

В столице сегодня переменная облачность, дождь и температура до 11 градусов тепла. Об этом сообщили в центре погоды Фобос.

Как рассказали синоптики, 14 октября осадки на Русской равнине резко усилятся. Поля фронтальной облачности накроют весь запад и север региона. Интенсивные ливни ожидаются в Черноземье и центральных областях.

«В Москве за текущие сутки может выпасть 12-15 мм влаги. А температура из-за плотной облачности понизится до +11°. В пятницу-субботу дожди ослабеют, но прекратятся лишь к воскресенью, на термометрах будет уже около +9…+10°», – отмечается в сообщении.

Ближайшей ночью температура в столице опустится до 5 градусов тепла, атмосферное давление останется в пределах нормы.