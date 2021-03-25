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Убившие подростка под Рязанью рассказали, что хотели исполнить оккультный ритуал

Задержанный экс-отчим подростка заявил, что с помощью ритуала хотел вернуть бывшую жену

Фото: Pixabay

В Рязанской области подростка убили во время исполнения оккультного ритуала, по обвинению в убийстве задержан его бывший отчим и его знакомая. Об этом сообщили в СК по региону. 

По информации телеграм-канала Shot, на допросе мужчина заявил следователям, что убивать мальчика они не планировали, а хотели лишь «вырубить» его, чтобы нацарапать на его спине определенный символ, который, по его мнению, поможет ему вернуться к бывшей жене. По словам мужчина, его знакомая зашла в дом одна, а потом вышла и с трясущимися руками сказала, что убила подростка. Затем они собрали вещи мальчика и поехали в лес, где перемотали скотчем тело и выбросили в колодец, засыпав землей. 

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

9 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 15-летнего подростка в Рязанском районе. 13 октября 2021 года около 21 часа в ходе следственных действий в лесополосе около д.Земенки Рязанского района обнаружено сокрытое под землей и мусором тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти. По версии следствия смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера.

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