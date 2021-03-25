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Сегодня, в 7:18

В столичный регион пришли дожди, пока без похолодания

В среду в Москве будет пасмурно и сыро, температура воздуха днем останется на уровне 10-12 градусов тепла

Фото: АГН "Москва"

В столице сегодня, 13 октября, будет облачно, пройдут небольшие дожди, по области местами умеренные.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в среду в столице от 9 до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в Москве до конца недели, после четверга дневная температура будет держаться в пределах 5-10 градусов.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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