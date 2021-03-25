«Песков вообще следит за ходом своих мыслей вслух?»: В сети удивились тому, что пресс-секретарь президента сам не понял, как рассказал секрет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что все данные с портала «Госуслуг» прозрачны и доступны по закону для силовых структур. Об этом на брифинге заговорили после новости о том, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей «Госуслуг» передавались в систему распознавания лиц, к которой имеет доступ полиция. Позже власти заявили, что информация о том, что Москва передаёт фотографии полиции, не соответствует действительности.

«Все данные, которые содержатся на «Госуслугах», прозрачны и все доступны по закону для силовых структур… на самом-то деле ничего такого в этом нет», - сказал в свою очередь Песков.

В соцсетях так и не поняли, кто же из уважаемых людей говорит неправду. Или просто кто-то сказал правду просто не подумав?

«Народ сделали прозрачными, а сами даже доходы свои засекретили. Миллиардами светить не хотят», - возмущается пенсионер.

«Статья 24 1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Это статья Конституции РФ. Господин Песков, какой закон выше Конституции в РФ? Личные данные граждан переданы на портал «Госуслуг» только потому, что по закону вы уже не можете прийти лично и получить эту госуслугу. То, что Песков называет законом - фарс. Никто не может собирать данные без согласия гражданина. Но вам не предоставят ни одной госуслуги, если вы «добровольно» не согласитесь на обработку ваших персональных данных третьими лицами. Вы обратились за справкой о не судимости, и автоматически дали согласие на обработку ваших персональных данных всем, кому угодно, не только силовикам», - рассказал юрист.

«И что? Песков вообще следит за ходом своих мыслей вслух?» - остался в шоке москвич.

«А у кого-то были сомнения в этом?» - не понял инфоповода житель Урала.

«У нас всё хорошо, прямо как в коммунальной квартире», - сравнил страну с местом, где все знали обо всех всё читатель.

«Конечно, нет ничего такого, если не считать что мы все под колпаком - налоговой, МВД, ФСБ, и, конечно, криминала. А как же без них, каких либо гарантий и прав у нас нет никаких, если нет денег», - рассудил напоследок сибиряк.