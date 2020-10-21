Миграционная амнистия: Россия сняла запрет на въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана
Также в октябре 10 тысяч граждан Узбекистана получат патент на работу в России, находясь в родной стране
Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил об «амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым был запрещён въезд в Россию. Заявление было озвучено на встрече с делегацией из Узбекистана.
Как пишет пресс-служба посольства Узбекистана в РФ, «миграционная амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов. Вероятность снятия запрета распространяется только на тех, кому был запрещён въезд по решению МВД.
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Очевидно, что амнистия назрела в свете трудового вопроса. Предприниматели жалуются на нехватку трудовых мигрантов, чьё число стремительно сокращалось последние годы и серьёзно снизилось на фоне пандемии. Об этом свидетельствует и пилотный проект МВД РФ, по которому с 18 октября 10 тысяч граждан Узбекистана смогут получить патент на работу в России, находясь ещё в родной стране.