Миграционная амнистия: Россия сняла запрет на въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана

Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил об «амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым был запрещён въезд в Россию. Заявление было озвучено на встрече с делегацией из Узбекистана.

Как пишет пресс-служба посольства Узбекистана в РФ, «миграционная амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов. Вероятность снятия запрета распространяется только на тех, кому был запрещён въезд по решению МВД.

Очевидно, что амнистия назрела в свете трудового вопроса. Предприниматели жалуются на нехватку трудовых мигрантов, чьё число стремительно сокращалось последние годы и серьёзно снизилось на фоне пандемии. Об этом свидетельствует и пилотный проект МВД РФ, по которому с 18 октября 10 тысяч граждан Узбекистана смогут получить патент на работу в России, находясь ещё в родной стране.