«Это дешевле, чем медицину поднять»: В Сети обсуждают новость об экспресс-тестах на ковид в школах
Россияне отреагировали на решение столичных властей, согласно которому школьников будут проверять на коронавирус раз в две недели
Новость о том, что в десяти московских учебных заведениях запустят пилотный проект по бесплатному регулярному экспресс-тестированию детей на коронавирус с перспективой введения такой меры во всех школах столицы, вызвала у россиян неоднозначную реакцию.
«Мне так ощущается, что они ищут определённый генетический код»;
«Хорошо устроились... Под шумок сезонного ОРВ и гриппа, вводим новую процедуру в учебных заведениях и осваиваем бюджет»;
«Если прекратить мусолить эту тему в СМИ, то жизнь нормализуется…»;
«Когда же это прекратят… ПЦР-тест как скажут сверху так и поставят.. Так дешевле же.. Чем медицину поднять…»;
«Накат на подростков пошёл конкретный… когда на грудничков начнёте накатывать?»;
«А тест у нас 2к стоит», – отмечают пользователи.
Напомним, с завтрашнего дня, 14 октября, в 10 московских школах стартует эксперимент по проведению экспресс-тестов на коронавирус каждые две недели. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала причиной такого решения рост числа заболевших COVID-19 в городе. Она сообщила, что по итогам пилотного проекта будет рассматриваться возможность организации такого тестирования в других образовательных учреждениях.