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В СПЧ объяснили, что ждет Навального в тюрьме после признания его экстремистом

Это событие скажется на особенностях его содержания в колонии и возможного этапирования

Фото: Instagram @navalny

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева рассказала, что постановка на профилактический учет как экстремиста и террориста оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание во Владимирской колонии, может помешать его условно-досрочному освобождению, передает «Интерфакс».

Накануне Навальный сообщил, что его сняли с профучета как склонного к побегу и снова поставили как экстремиста и террориста.

По словам Меркачевой, это событие скажется на особенностях его содержания в колонии и возможного этапирования. 

«Когда человек склонен к побегу, ему везде во время этапов заковывают руки в наручниках, и сопровождают с собаками. После снятия с учета это уже не будет действовать. И его не должны будут ночью будить и проверять, на месте он или нет», – отметила она. 

Член СПЧ считает, что для оппозиционера разработают индивидуальный план исправления и закрепят за ним сотрудников, которые будут следить за этим. 

Она также заявила, что с ним будет работать психолог, будут проводиться воспитательные беседы и вестись «карта личности», в которой будут отмечаться изменения. 

При этом Меркачева подчеркнула, что Навальный может оспорить постановку на учет в судебном порядке. 

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