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Сегодня, в 10:51

В Москве началось первое заседание Госдумы VIII созыва

Председательствует на нем "обнулятор" Валентина Терешкова. Спикер прошлого созыва сидит в зале, рядом с предполагаемым новым лидером думских единороссов Васильевым

Также в президиуме находились старейшие депутаты всех парламентских фракций: Светлана Савицкая (КПРФ), Галина Хованская (СРЗП), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Алексей Нечаев ("Новые люди"). К слову, накануне к его фракции присоединились актер Дмитрий Певцов и менеджер «Лизы Алерт» Олег Леонов. Таким образом у партии стало 15 мандатов. А эсеры увеличили свою численность за счет примкнувшего к ним Анатолия Вассермана.

23 депутата отсутствовали по болезни.

Перед первым заседанием вновь прибывших депутатов учили пользоваться кнопками. Тем не менее, старожил парламента Светлана Савицкая, которой дали слово первой, начала выступление с вопроса: "Что нажимать?".

Владимир Вольфович начал с предложения построить новый парламентский центр и обозвал здание на Охотном ряду "невзрачным". И рассказал, что у него "уже шесть прививок".

Фигурантка ТОП-25 думских прогульщиков Галина Хованская напомнила депутатам, что они "пришли работать", а не за привилегиями.

Алексей Нечаев, впервые выступающий в Госдуме, поднял вопрос о бедности россиян и помощи неимущим. Предложил снизить налоги, но так и не решился заговорить о масштабах коррупции. "Новые люди" оказались пока не очень отличны от старых.

Терешкова сообщила, что "партия власти" милостиво поделится половиной комитетов, число которых в новом созыве значительно увеличилось, с остальными партиями.

Далее депутаты приступили к организационным вопросам.

Рубрика: Общество

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