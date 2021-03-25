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В Москве и Подмосковье сегодня без осадков, до плюс 12

Уже с завтрашнего дня в регионе ожидаются затяжные дожди и похолодание

Фото: АГН "Москва"

В столичном регионе 12 октября, количество облаков увеличится, однако осадков пока не будет.

Об этом пишет портал «Метеоновости».

«Максимальная температура в столице 10..12, по области 7..12 градусов. Ветер южный 4-9 м/с», – говорится в сообщении.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха будет выше климатической нормы, атмосферное давление постепенно понижается, в середине дня оно составит 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 45 %. 

«Организм людей постоянно находится под воздействием погодных факторов: колебаний температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, немаловажную роль играет и кислородный режим. В переходные сезоны года эти колебания более значимы и более остро воспринимаются организмом, особенно при повышенной метеочувствительности», – предупреждают эксперты. Отмечается, что в таких условиях ослабевают иммунные механизмы, обостряются болезни суставов, органов дыхания и сердца, наблюдается рост простудных и острых респираторных заболеваний, преобладают вегетативные и психоэмоциональные расстройства. 

Согласно прогнозам синоптиков, уже с завтрашнего дня в московском регионе начнутся затяжные осадки, а температура не будет подниматься выше 10 градусов.

Роман Вильфанд: «До 12 октября можно рассчитывать на хорошую погоду»

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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