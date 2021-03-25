Есть «Контакт»: зрителей зацепил сериал с Майковым о трудных подростках, но возмутила сцена с беженцами из Донбасса

“Сериал жёсткий, даже слишком, но созвучный проблемам с сегодняшними детками. Смотрела и ждала новых серий - интересно очень. Актёры - все сильные, проблемы развернуты очень острые - тут умнички, кто работал над сериалом. После каждой серии несколько часов носишь в голове мысли об увиденном и ищешь решения как недопустить такого со своим подростком”, - пишет Leosv.

Бурю негодования у пользователей вызвала 5-я серия, эпизод с беженцами с Донбасса. Зрителям категорически не понравилось, как режиссер показал выходцев из ДНР.