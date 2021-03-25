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Есть «Контакт»: зрителей зацепил сериал с Майковым о трудных подростках, но возмутила сцена с беженцами из Донбасса

На ТНТ начался показ драматического сериала об отношениях отцов и детей

На ТНТ идет драматический сериал «Контакт» об отце (Павел Майков),который пытается наладить контакт с дочерью-трудным подростком (Ирина Паутова). Sobesednik.ru собрал мнения зрителей, которых, похоже, зацепила за живое тема отношений подростков и родителей. 

«Сериал получился очень атмосферным, на злобу дня, где раскрываются основные проблемы современного молодежного общества. Павел Майков отлично справился со своей ролью, передан образ такого циничного, брутального героя, который выпускает остроумные высказывания в адрес кого-либо также легко, как ловит злоумышленников и очаровывает девушек, но вместе с тем выглядит растерянным и подавленным когда в очередной раз терпит фиаско пытаясь наладить отношения с дочерью. Посмотрев этот и другие современные русские сериалы на душе становится тепло, от того что наша сериальная продукция выходит на новый уровень, - пишет Константин из Новосибирска.

В адрес Павла Майкова много комплиментов, чего не скажешь о молодой актрисе Ирине Паутовой, сыгравшей роль девочки-подростка, по отношению к ней зрители настроены более критично. Многие отмечают, что реальность в сериале показана слишком жесткой, черной, краски предельно сгущены.  

«Сериал интересный, но такое количество неадекватных, поломанных жизнью людей на один квадратный метр просто вводит в ступор. А нормальные-то остались? Нормальные представлены только Мишей и его родителями. С другой стороны герой Майкова занимается делами несовершеннолетних, а в сферу его внимания по определению "нормальные" не попадают, а стало быть и в семье у таких подростков не всё нормально. Удручает обилие мата, на нем в сериале просто разговаривают», - возмущается IZ.

“Сериал жёсткий, даже слишком, но созвучный проблемам с сегодняшними детками. Смотрела и ждала новых серий - интересно очень. Актёры - все сильные, проблемы развернуты очень острые - тут умнички, кто работал над сериалом. После каждой серии несколько часов носишь в голове мысли об увиденном и ищешь решения как недопустить такого со своим подростком”, - пишет Leosv. 

Бурю негодования у пользователей вызвала 5-я серия, эпизод с беженцами с Донбасса. Зрителям категорически не понравилось, как режиссер показал выходцев из ДНР.

“Зарегистрировалась только, чтобы дизлайк за Донбасс поставить. Такое свинство: вместо того, чтобы снять что-то хорошее о подвиге этих людей, которые уже 8 лет терпят обстрелы, теряют своих родных и близких. Нет слов”, - негодует Мимопроходила. “Посмотрела ту самую сцену, из-за которой сыр-бор. Играют плохо, беженцы показаны карикатурными”, - отмечает Валерия Ильина.

Рубрика: Общество

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