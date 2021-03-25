«Догоним и перегоним загнивающий запад!» Россияне о новом рекорде смертности от COVID-19

Сегодня в России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от COVID-19 (973 человека), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Предыдущий был установлен 9 октября – тогда скончались 968 человек. Статистика по коронавирусу начала расти с конца сентября и продолжает набирать ход: число новых заболевших за сутки достигает отметки почти в 30 тысяч.

Ранее врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа в интервью радио Sputnik заявила, что смертность растет по двум причинам. Одна из них – более тяжелые последствиями COVID-19, чем раньше, а вторая – то, что многие россияне привыкли к заболеванию и перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, в том числе масочный режим.

Как видно по социальным сетям, мнение разделилось и остается еще много людей, сомневающихся в необходимости вакцинации, более того, среди них есть и те, кто винит ее в высокой смертности.

«Какая следующая дата, перед которой умный вирус затихнуть может?»;

«Уверенно идем к тысяче в день! Догоним и перегоним загнивающий запад!»;

«Так может как-то уже лечить нормально? Или до сих пор «ужасный новый вирус?» вакцины пачками штампуют, а вот лечить не научились»;

﻿﻿﻿﻿﻿﻿«Больше пусть прививаются. Как-будто специально народ изводят»;

«Вакцинация без разбору к добру не приведёт, дальше больше будет ещё больше»;

«Ура, скоро преодолеем психологическую отметку в 1000. Главное и дальше затягивать с вакцинацией и не носить маски»;

«Давайте, продолжайте бастовать против прививок, так все и вымрете», – пишут россияне.