Власти Татарстана выплатят по 1 млн семьям погибших при крушении самолета

Пострадавшие при вчерашнем падении самолета L-410 в городе Мензелинск Татарстана получат по 400 тысяч рублей компенсации их бюджета региона. О выплате сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики Рустама Минниханова.

Семьям 16 погибших будет выделено по одному миллиону рублей.

«Подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе», — говорится в сообщении.

По какой статье расходов регионального бюджета будут проходить эти деньги, не уточняется.

Напомним, что накануне легкомоторный самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение почти сразу после взлета. На борту было 22 человека, включая двух членов экипажа. 16 человек погибли, ещё шестеро госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Причина крушения пока не сообщается. Пока называются две версии: перегруз либо техническая поломка.

В связи с крушением 11 октября объявлено в Татарстане днем траура.