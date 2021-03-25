В Роспотребнадзоре рассказали, в каких случаях COVID-19 переносится легче и быстрее

Коронавирус пройдет легче и быстрее у человека, который при контакте с больным был в маске, а после прополоскал горло, вымыл руки и лицо. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее», – пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Новый штамм коронавируса в целом не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться быстрее и часто уже на пятый день, отметила младший научный сотрудник, врач-терапевт Дарья Хавкина.

Врачи также уточнили, что тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа заявила, что смертность от ковида растет из-за более тяжелых последствий и преждевременного отказа многих людей от соблюдения необходимых мер безопасности.