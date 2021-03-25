В Караганде женщина разбилась насмерть, прыгнув на тарзанке с крыши дома

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту смерти женщины, которая прыгнула с крыши девятиэтажного здания на тарзанке и разбилась из-за неправильной длинны каната. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Как сообщается, трагедия произошла 10 октября. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как девушка после прыжка ударилась о бетонную конструкцию на земле.

Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, внутримозговой гематомой, отеком головного мозга и сильным травматическим шоком. Врачи провели экстренную операцию с трепанацией черепа, однако пациентка скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Полиция выясняет, имел ли организатор аттракциона лицензию и соблюдались ли правила безопасности.