В Санкт-Петербурге жительница Красносельского района обратилась 9 октября в полицию в связи с тем, что во дворе дома подростки стреляли из предмета, похожего на пистолет.

На место прибыли полицейские. Находившийся на месте 16-летний подросток сообщил, что из оружия стрелял его 15-летний одноклассник, которого тоже быстро нашли.

Подросток признался, что нашел пневматически пистолет на пустыре и решил из него пострелять. Полиция изъяла оружие и передала подростка семье, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.