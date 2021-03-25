СК и прокуратура проверяют крушения самолета в Татарстане. Причиной мог стать перегруз

Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета сообщила о начале проверки в связи с падением самолета L-410 в городе Мензелинск Республики Татарстан. Проверку также проводит военная прокуратура, говорится на сайте центрального аппарата ведомства.

«Военной прокуратурой Казанского гарнизона организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности», — сообщается в прокуратуры. «Устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия», — пишут в СК.

Причиной аварии мог стать перегруз судна, сообщает источник ТАСС. На борту, как уже стало известно, находились 21 пассажир и два пилота при общей вместимости в 20 человек — так как проблемы возникли сразу после взлета, предварительно двигатели просто не смогли поднять в воздух такой вес: «Борт не смог набрать высоту, судя по всему, экипаж принял решение сажать самолет», — говорит собеседник агентства.

По его словам, до вылета никаких нареканий на состояние самолета не было, а после взлета, по словам очевидцев, начались проблемы с двигателями.

Ранее «Собеседник» сообщал, что при аварии, по предварительным данным, погибли 16 человек. Ещё семь человек удалось извлечь из-под обломков судна.