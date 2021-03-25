По факту авиакатастрофы в Татарстане возбуждено уголовное дело

Военный следственный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета L-410 в городе Мензелинск Республики Татарстан. Дело квалифицировано по части 3 статьи 263 УК РФ о нарушение правил безопасности эксплуатации судна, повлекшего по неосторожности смерть «двух и более лиц». По окончательной информации 16 человек, находившихся на борту мертвы.

Уточнена информация о выживших. Ранее сообщалось, что их семеро из 23, однако позднее стало известно, что речь идет о шести людях из 22 находившихся на борту. Изначально за пострадавшего приняли одного из родственников погибшего, которому стало плохо.

Завтра, 11 октября, в Татарстане пройдет день траура.

К первоначальной версии о перегрузе самолета добавилась также версия о проблеме с двигателями — как пишет ТАСС, сообщалось об отказе левого двигателя вскоре после взлета. Почти сразу после этого последовало крушение. ДОСААФ России объявил, что полеты на всех самолетах L-410 приостановлены.

Отмечается, что упавшее судно не было зарегистрировано в росреестре.