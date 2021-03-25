Конец затянувшегося бабьего лета – со среды начнутся дожди и резко похолодает

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется обратной стороной осени», — предупреждает ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Будущий вторник станет последним днем «затянувшегося бабьего лета», когда температура достигнет «сентябрьских» +15 градусов, а уже со среды начнется полноценная осень.

С 13 октября небо покроется многослойным облачным «пирогом», начнутся периодические осадки и резко похолодает. В дневное время воздух уже не будет прогреваться выше десяти градусов, а по ночам в лучшем случае стоит ожидать 4-6 градусов выше нуля. Однако метеочувствительным людям станет легче в связи с изменением давления.

«В последующие сутки натиск осени будет только нарастать, погода ожидается пасмурная, дождей станет больше, особенно заливать будет в четверг и пятницу», — объясняет Тишковец. В эти дни может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Во второй половине октября осадков, согласно прогнозу синоптика, будет больше, чем должно быть, а серьезных температурных скачков наблюдаться не будет — термометр будет показывать от минут 2 до плюс 3 градусов по ночам и от плюс 4 до плюс 9 в дневное время суток.

В отдельных регионах с 19 по 21 октября может выпасть первый снег.