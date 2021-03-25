До 16 человек погибли при крушении самолета с парашютистами в Татарстане

В городе Мензелинск Республики Татарстан произошла аваикатострофа с крушением легкомоторного самолета L-410, на борту которого находились 23 человек — 21 парашютист и два члена экипажа. Это следует из сообщения регионального управления МЧС.

По данным ведомства, как минимум семь человек уже удалось вытащить из-под обломков — они оказались живы, состояние не уточняется. Ещё 16 человек, предположительно, погибли. На месте продолжаются спасательные работы.

Как рассказал источник ТАСС, этот самолет эксплуатируется с 1987 года, то есть порядка 34 лет. Ранее он принадлежал ВВС СССР, а затем его передали на баланс ДОСААФ. Судно упало сразу после взлета с аэропорта. При падении разрушился фюзеляж, однако хвостовая часть почти не пострадала.