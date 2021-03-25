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Wildberries пригрозил продавцам повышением комиссии за отказ участвовать в распродажах

Тем, кто согласится участвовать в распродаже обещают снизить комиссию на 5%

Фото: Pixabay

Wildberries потребовал от продавцов установить скидки на товары для предстоящей распродажи, отказавшимся грозит повышение комиссии на 12%, а согласным ее снизят на 5%. Об этом, как передает The Bell, говорится в письмах маркетплейса, отправленных продавцам.

Согласно письму, скидка должна составить от 5 до 20% в зависимости от оборачиваемости и категории товаров. Как отмечается, если продавец согласится участвовать в акции, то комиссия для него будет снижена на 5%, при этом общая комиссия составит не менее 3%. Для товаров со склада продавца комиссия упадет на 2%. Если же продавец откажется устанавливать скидку, то комиссия увеличится на 12%, а для товаров со склада продавца комиссия будет увеличена на 8%. 

По словам пресс-секретаря Wildberries Валерия Прокопьева, продавцы сами решают участвовать ли им в распродаже. «Как мы видим, большинство выбирает участие, так как это отличная возможность для реализации большого объема товаров на фоне высокого ажиотажа», – отметил он. 

Распродажа продлится с 9 по 21 октября включительно.

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