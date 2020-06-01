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«Вакцина – не эликсир бессмертия»: Мясников объяснил попадание вакцинированных в реанимацию

По словам Мясникова, ни одна вакцина не работает на 100%, но она сокращает риск заболевания и смерти

Фото: Instagram @drmyasnikov.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал почему вакцинированные от коронавируса россияне попадают в реанимацию. 

«Конечно, вакцина – не эликсир бессмертия, если речь идёт о пожилом человеке с серьёзными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами. Но вечной жизни не бывает, и рано или поздно он умирает. Всегда тяжёлый пациент умирает от инфекции. Сегодня в её роли выступает ковид. Раньше это были пневмококк, грипп и так далее», – заявил Мясников в беседе с «Вечерней Москвой». 

По его словам, когда молодые люди попадают в реанимацию с диагнозом «тяжёлый ковид», то причиной этому не всегда является вирусная пневмония.

Он отметил, что при положительном тесте на ковид, здоровье пациента может осложняться бактериальной пневмонии, которая вызывает дыхательную недостаточность. 

«Если нам удаётся снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония. При ней с аппарата снять крайне сложно. Там смертность под 90 процентов», – говорит врач. 

Мясников подчеркнул, что ни одна вакцина не работает на 100%, при этом вакцинированные люди болеют и умирают крайне редко. 

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