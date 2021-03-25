В Москве студенты МГЛУ не пришли на занятия, после угроз от одногруппника устроить теракт

В столице задержали студента магистратуры Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), который угрожал в групповом чате убийством из-за конфликта с преподавателем, против него заведено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник в силовых структурах, вечером 6 октября задержанный написал в групповом чате во «ВКонтакте», что хочет отомстить своим преподавателям и одногруппникам, и угрожал застрелить их, либо порезать.

Как отмечается, одногруппники не стали проверять на сколько его слова были серьёзными и на следующий день не пришли на занятия.

Когда к мстителю приехали домой полицейские, он пояснил, что у него часто возникали конфликты с новым преподавателем по английскому языку. После последнего такого конфликта 4 октября у студента случился нервный срыв, из-за которого он написал своей одногруппнице про расправу над преподавателями и студентами, а также про организацию теракта.

Свою вину он признал и раскаивается, однако сейчас он задержан, против него возбуждено уголовное дело по части 1 стать и 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"), наказание по которой предусматривает до двух лет лишения свободы.