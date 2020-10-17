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«Дураку никогда не докажешь, что он дурак»: Дочь Пескова ответила на «упрёки за отца»

Как заявила Лиза Пескова, ее часто спрашивают, как она реагирует на хейт, связанный с семьей

Фото: Instagram @lisa_peskova

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала в своем Instagram, как реагирует на негативные комментарии в адрес семьи.  

«Сегодня я наткнулась на комментарий, в котором девушка спросила, как я реагирую на «упрёки за отца». Так вот на мой взгляд сама эта фраза звучит просто абсурдно. Как можно упрекать ребёнка «за» родителей? Я не буду писать, что не обращаю внимания и как мне на все наплевать, так как в таком случае просто вам совру. С одной стороны мне действительно наплевать, да, такие моменты тоже бывают», – пишет Пескова. 

Она рассказала, что не имеет отношения к поступкам или словам родителей и заявила, что неправильно писать человеку, которого ты лично не знаешь и с которыми в жизни не общался. 

«Не гаснет искреннее желание доказать, что все не так как люди себе воображают. По крайней мере не у всех. Объяснить, что он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, объяснить, что вообще такое профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, и тем более к чужим должностям. Объяснить, что не совсем разумно грести все под одну гребенку и узколобо опираться на стереотипы. Есть огромная разница между конструктивной критикой, которая лично мне приятней, чем лесть, и необоснованным хейтом», – отмечает Лиза. 

Она также порекомендовала людям, которые сталкиваются с хейтом, «не спорить с дураками» и подумать о том, сколько можно сделать вместо того чтобы тратить время на бессмысленную перепалку. 

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