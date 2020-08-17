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Зомби прошлись по домам в Казахстане и рассказали об опасности угарного газа

По идее спасателей, «зомби» символизируют состояние людей после отравления смертельным веществом

Фото: Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Восточно-Казахстанской области переоделись в зомби и рассказали, как опасно не ремонтировать вовремя печь и нарушать правила пожарной безопасности.

Как рассказали в департаменте, «Зомби» – символизируют состояние людей и владельцев после отравлений опасным газом при неправильной эксплуатации печей. 

Спасатели также пояснили, что при работе с населением не всегда удаётся донести серьёзные мысли до граждан, поэтому в ход пошли​ наглядные примеры и яркие костюмы. 

Отмечается также, что в ходе акции сотрудники использовали специальный прибор - газоанализатор, с помощью которого проверяли концентрацию угарного газа в домах. 

Фото: Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области

Спасатели надеются, что их креативный подход изменит статистику происшествий и несчастных случаев, а также искоренит проблему отравления угарным газом населения в период эксплуатации печей. 

Теги: #Казахстан

Рубрика: Общество

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