Зомби прошлись по домам в Казахстане и рассказали об опасности угарного газа

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Восточно-Казахстанской области переоделись в зомби и рассказали, как опасно не ремонтировать вовремя печь и нарушать правила пожарной безопасности.

Как рассказали в департаменте, «Зомби» – символизируют состояние людей и владельцев после отравлений опасным газом при неправильной эксплуатации печей.

Спасатели также пояснили, что при работе с населением не всегда удаётся донести серьёзные мысли до граждан, поэтому в ход пошли​ наглядные примеры и яркие костюмы.

Отмечается также, что в ходе акции сотрудники использовали специальный прибор - газоанализатор, с помощью которого проверяли концентрацию угарного газа в домах.