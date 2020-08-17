Зомби прошлись по домам в Казахстане и рассказали об опасности угарного газа
По идее спасателей, «зомби» символизируют состояние людей после отравления смертельным веществом
Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Восточно-Казахстанской области переоделись в зомби и рассказали, как опасно не ремонтировать вовремя печь и нарушать правила пожарной безопасности.
Как рассказали в департаменте, «Зомби» – символизируют состояние людей и владельцев после отравлений опасным газом при неправильной эксплуатации печей.
Спасатели также пояснили, что при работе с населением не всегда удаётся донести серьёзные мысли до граждан, поэтому в ход пошли наглядные примеры и яркие костюмы.
Отмечается также, что в ходе акции сотрудники использовали специальный прибор - газоанализатор, с помощью которого проверяли концентрацию угарного газа в домах.
Спасатели надеются, что их креативный подход изменит статистику происшествий и несчастных случаев, а также искоренит проблему отравления угарным газом населения в период эксплуатации печей.