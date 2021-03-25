Росстат: Цены на еду за год выросли на 9,2%

Согласно свежим данным Росстата, за сентябрь годовая инфляция в России составила 7,4%, что является максимальным значением за последние пять лет. К 4 октября она уже увеличилась до 7,48%. Только с начала года цены в стране выросли на 5,32%. Для сравнения, в прошлом сентябре показатель был вдвое ниже — 2,88%.

При этом Министерство экономического развития отчитывается о росте продовольственных товаров на 0,99% за последний месяц. На 1,8% подорожала даже плодоовощная продукция, хотя в силу сезонности она должна падать в цене. Без учета фруктов и овощей рост за месяц будет немного ниже — 0,89%.

В целом продовольственная инфляция к концу сентября составляет 9,2 годовых. В месячном выражении рост цен на мясную продукцию составил 1,5%, на яйца — на 5,7% (сезонный рост), на гречку — на 0,9%, на сахар — на 0,7%, а на макароны — на 1,1%.