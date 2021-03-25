Российский фотохудожник вышел в финал престижного международного конкурса

Михаил Киракосян - тот самый фотограф, что создал проект «Мы похожи на вас» в Московском зоопарке в самый разгар пандемии, И, возможно, единственный человек в мире, которому удалось сфотографировать в упор одного из самых скрытных зверей на планете - манула, который, кстати, является символом Московского зоопарка.

Теперь Михаил - финалист одного из самых престижных в мире конкурсов профессиональной фотографии Hasselblad Masters 2021 в категории «Дикая природа». Конкурс проводится шведской компанией Hasselblad, производителем одних их лучших фотокамер в мире, раз в два года. Михаил Киракосян представил там три фотопортрета обитателей Московского зоопарка – азиатского льва, орангутана и дальневосточного леопарда. По его словам, этот конкурс в мире фотографии равнозначен кинематографическому «Оскару».