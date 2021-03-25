Российский фотохудожник вышел в финал престижного международного конкурса
Известный российский фотохудожник Михаил Киракосян – в финале одного из самых престижных в мире конкурсов профессиональной фотографии Hasselblad Masters 2021 в категории «Дикая природа»
Михаил Киракосян - тот самый фотограф, что создал проект «Мы похожи на вас» в Московском зоопарке в самый разгар пандемии, И, возможно, единственный человек в мире, которому удалось сфотографировать в упор одного из самых скрытных зверей на планете - манула, который, кстати, является символом Московского зоопарка.
Теперь Михаил - финалист одного из самых престижных в мире конкурсов профессиональной фотографии Hasselblad Masters 2021 в категории «Дикая природа». Конкурс проводится шведской компанией Hasselblad, производителем одних их лучших фотокамер в мире, раз в два года. Михаил Киракосян представил там три фотопортрета обитателей Московского зоопарка – азиатского льва, орангутана и дальневосточного леопарда. По его словам, этот конкурс в мире фотографии равнозначен кинематографическому «Оскару».
– Я делал свой проект с абсолютно чистым сердцем, не ради коммерциализации, – рассказал «Собеседнику» Михаил. – Моей целью было показать людям красоту живой природы и остановить людей от вмешательства в среду обитания диких животных. Я отдал для этого все своё мастерство и как итог – оказался в финале конкурса, в котором участвуют самые сильные фотографы мира. Это само по себе великая награда для твоего профессионализма.
- Работа с животными сильно изменила меня с точки зрения психологии, - поделился Михаил. - Животные оказывают на человека некий терапевтический эффект, они излечивают душу.
В планах Михаила Киракосяна на ближайшее время – организовать выставку, посетители которой смогут увидеть фотопортреты зверей в большом размере. Он надеется, что это пойдёт и на пользу дела защиты животных.
Проголосовать за нашего и других фотографов можно здесь.