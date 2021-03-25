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Российский фотохудожник вышел в финал престижного международного конкурса

Известный российский фотохудожник Михаил Киракосян – в финале одного из самых престижных в мире конкурсов профессиональной фотографии Hasselblad Masters 2021 в категории «Дикая природа»

Азиатский лев Роксак ещё не знает, что стал мировой знаменитостью

Михаил Киракосян - тот самый фотограф, что создал проект «Мы похожи на вас» в Московском зоопарке в самый разгар пандемии, И, возможно, единственный человек в мире, которому удалось сфотографировать в упор одного из самых скрытных зверей на планете - манула, который, кстати, является символом Московского зоопарка.

Теперь Михаил - финалист одного из самых престижных в мире конкурсов профессиональной фотографии Hasselblad Masters 2021 в категории «Дикая природа». Конкурс проводится шведской компанией Hasselblad, производителем одних их лучших фотокамер в мире, раз в два года. Михаил Киракосян представил там три фотопортрета обитателей Московского зоопарка – азиатского льва, орангутана и дальневосточного леопарда. По его словам, этот конкурс в мире фотографии равнозначен кинематографическому «Оскару».

Фото: Михаил Киракосян
Еще орангутанов называют "древесными людьми". Это один из ближайших наших родственников, после шимпанзе.

– Я делал свой проект с абсолютно чистым сердцем, не ради коммерциализации, – рассказал «Собеседнику» Михаил. – Моей целью было показать людям красоту живой природы и остановить людей от вмешательства в среду обитания диких животных. Я отдал для этого все своё мастерство и как итог – оказался в финале конкурса, в котором участвуют самые сильные фотографы мира. Это само по себе великая награда для твоего профессионализма.

Фото: Михаил Киракосян
Численность дальневосточного леопарда составляет менее ста особей. Вид находится на грани вымирания.

- Работа с животными сильно изменила меня с точки зрения психологии, - поделился Михаил. - Животные оказывают на человека некий терапевтический эффект, они излечивают душу.

В планах Михаила Киракосяна на ближайшее время – организовать выставку, посетители которой смогут увидеть фотопортреты зверей в большом размере. Он надеется, что это пойдёт и на пользу дела защиты животных.

Проголосовать за нашего и других фотографов можно здесь.

Рубрика: Общество

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