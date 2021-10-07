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Мосгорсуд признал законным статус иностранного агента у издания «Медуза»

В июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу на объявление издания «иностранным агентом»

Фото: Global Look Press

Мосгорсуд отклонил жалобу «Медузы»* на решение Замоскворецкого суда, который в июне отказался исключить издание из списка «СМИ – иноагентов», сообщается на сайте издания. 

«Решение Замоскворецкого суда оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения», – рассказал адвокат издания Сергей Бадамшин. 

23 апреля Минюст внёс «Медузу»* в список «СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Это произошло на основании обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова.  

В июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу на объявление издания «иностранным агентом». 

*«Медуза» признала в России СМИ, выполняющим функции «иностранного агента»

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