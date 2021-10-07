Мосгорсуд признал законным статус иностранного агента у издания «Медуза»

Мосгорсуд отклонил жалобу «Медузы»* на решение Замоскворецкого суда, который в июне отказался исключить издание из списка «СМИ – иноагентов», сообщается на сайте издания.

«Решение Замоскворецкого суда оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения», – рассказал адвокат издания Сергей Бадамшин.

23 апреля Минюст внёс «Медузу»* в список «СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Это произошло на основании обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова.

В июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу на объявление издания «иностранным агентом».

*«Медуза» признала в России СМИ, выполняющим функции «иностранного агента»