«Идет на поправку»: друг рассказал о состоянии парня, жестоко избитого в метро

Накануне в столичном метро произошла жестокая драка. 25-летний бармен Роман Ковалёв вступился за девушку, которая сделала замечание троим уроженцам Дагестана. Молодого человека повалили и стали бить, сломав ему нос и кости лица. Сейчас Роман находится в больнице.

Преступники задержаны - пока на два месяца, но глава СК Александр Бастрыкин уже потребовал для них сурового наказания - за покушение на убийство и насилие в отношении представителя власти.

Сегодня стало известно о состоянии Романа Ковалёва.

-С ним всё хорошо, идёт на поправку, - рассказал друг Ковалёва Александр.

Но лечение, по словам Александра, потребует времени.

-Через три-четыре месяца будет как новенький, - заверил NEWS.ru друг Ковалёва. - Он добрый, отличный парень! Всегда поможет, всегда подскажет.