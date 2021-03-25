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Вчера, в 23:19

Оксимирон пришёл к суду, чтобы вступиться за блогера, жёстко шутившего на тему «Норд-Оста»

Юрия Хованского оставят под арестом ещё на месяц

Фото: скриншот

Юрий Хованский в суде, 6 октября

В Петербурге Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста для блогера Юрия Хованского. Он проведёт под арестом ещё месяц.

К суду 6 октября пришли друзья блогера – рэпер Оксимирон и и ресторатор Илья Мэдисон. Мэдисон выразил надежду, что в следующий раз суд отпустит Хованского хотя бы потому, что статья, которую ему инкриминируют, не существовала на момент исполнения песни:

«Даже с юридической точки зрения любой юрист скажет, что с момента исполнения песни прошло более десяти лет и закон обратной силы не имеет в Российской Федерации. Поэтому статьи, которую применяют к Юрию Хованскому, её тогда, на момент исполнения этой песни, какой бы ужасной в глазах общества или следствия не была, её не было в тот момент. Просто следствие пытается рассказать, что это было позже, чем было на самом деле. Это было в 2013 или в 2014 году, но не позже 2016 года», – заключил Мэдисон в видео, опубликованном телеграм-каналом Sota.

Оксимирон уверен, что проступок Хованского заслуживает общественного порицания, но не уголовного преследования.

В видео, которое публиковал Хованский, он в цинично-ироничной манере воспевал убийство детей определённой национальности во имя одного из регионов РФ.

«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню»

, – заявлял в письме из СИЗО в июле блогер.

Теги: #Норд-Ост

Рубрика: Общество

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