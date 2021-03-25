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Эксперт: Ближайший сбой, подобный тому, что произошел с Facebook, случится не раньше года-двух

В связи с этим специалист дал несколько советов другим специалистам

Фото: Global Look Press

Советник гендиректора одной из российских компаний, специализирующихся на противодействии DDoS-атакам и взломам, Артём Гавриченков посоветовал путешественникам брать с собой в дорогу карты нескольких банков и распечатанные маршруты.

«Мы от этого ушли за последние годы, потому что забыли, что сервисы бывают ненадёжными, забыли, что они не дают никаких гарантий. Мы Gmail даже не платим, и он не дает гарантий, что завтра будет функционировать. Люди решили, что эти сервисы железобетонные, а сейчас наступило прозрение – это не так»

, – заявил эксперт в разговоре с «Репортёром». Так он прокомментировал глобальный шестичасовой сбой в работе Facebook, WhatsApp, Instagram и других сервисах. 

По прогнозам Гавриченкова, подобное может повториться хоть завтра, но статистически, вероятнее всего, этого не случится в ближайшие год-два. Такие сбои считаются нормой, уверен специалист, и относится к ним следовало бы как к любым стихийным явлениям.

«Но такое, безусловно, может произойти, как и с другими подобными системами, с тем же Google»

, – добавил Гавриченков.

В понедельник в России и США из-за технических проблем стали недоступны сервисы Марка Цукерберга. Из-за сбоя IT-бизнесмен опустился на шестую строчку в рейтинге миллиардеров.

Рубрика: Общество

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