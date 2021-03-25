Эксперт: Ближайший сбой, подобный тому, что произошел с Facebook, случится не раньше года-двух
В связи с этим специалист дал несколько советов другим специалистам
Советник гендиректора одной из российских компаний, специализирующихся на противодействии DDoS-атакам и взломам, Артём Гавриченков посоветовал путешественникам брать с собой в дорогу карты нескольких банков и распечатанные маршруты.
«Мы от этого ушли за последние годы, потому что забыли, что сервисы бывают ненадёжными, забыли, что они не дают никаких гарантий. Мы Gmail даже не платим, и он не дает гарантий, что завтра будет функционировать. Люди решили, что эти сервисы железобетонные, а сейчас наступило прозрение – это не так»
, – заявил эксперт в разговоре с «Репортёром». Так он прокомментировал глобальный шестичасовой сбой в работе Facebook, WhatsApp, Instagram и других сервисах.
По прогнозам Гавриченкова, подобное может повториться хоть завтра, но статистически, вероятнее всего, этого не случится в ближайшие год-два. Такие сбои считаются нормой, уверен специалист, и относится к ним следовало бы как к любым стихийным явлениям.
«Но такое, безусловно, может произойти, как и с другими подобными системами, с тем же Google»
, – добавил Гавриченков.
В понедельник в России и США из-за технических проблем стали недоступны сервисы Марка Цукерберга. Из-за сбоя IT-бизнесмен опустился на шестую строчку в рейтинге миллиардеров.