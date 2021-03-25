«Внимание всем!» В Москве проверят систему массового оповещения о ЧС

Комплекс городского хозяйства Москвы предупреждает, что завтра, 6 октября, в столице будет проводиться учебная отработка системы всеобщего оповещения о чрезвычайных ситуациях.

«В 10:40 в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!". Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов», — объясняют в пресс-службе ведомства.

В связи с этим граждан просят быть готовыми к такому объявлению и не поддаваться панике.

Кроме телевидения и радио в столице в случае возникновения ЧС для обращения к населению могут задействовать также инфраструктуру операторов связи и терминальные комплексы ОКСИОН.