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«Внимание всем!» В Москве проверят систему массового оповещения о ЧС

Граждан просят сохранять спокойствие, когда в 10:40 утра 6 октября они услышат оповещение о чрезвычайной ситуации – это учение

Фото: АГН "Москва"

Комплекс городского хозяйства Москвы предупреждает, что завтра, 6 октября, в столице будет проводиться учебная отработка системы всеобщего оповещения о чрезвычайных ситуациях.

«В 10:40 в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!". Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов», — объясняют в пресс-службе ведомства. 

В связи с этим граждан просят быть готовыми к такому объявлению и не поддаваться панике.

Кроме телевидения и радио в столице в случае возникновения ЧС для обращения к населению могут задействовать также инфраструктуру операторов связи и терминальные комплексы ОКСИОН.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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