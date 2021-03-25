В Москве сегодня сухо и облачно, до 11 градусов тепла

Во вторник, 5 октября, в Москве и Подмосковье переменная облачность, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 9-11 градусов, по области будет 8-13 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 60 %.

«Высокое атмосферное давление, малооблачная погода при умеренном ветре продолжат и в среду череду погожих дней в столичном регионе при благоприятном кислородном режиме воздуха. Температура вполне соответствует первой недели октября», – отмечает портал «Метеоновости».

Специалисты предупреждают, что сохраняющееся уже несколько дней аномально высокое атмосферное давление может стать причиной обострений сердечно-сосудистых заболеваний, также могут возникнуть проблемы у людей с расстройствами нервной системы.