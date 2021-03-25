У корабля с Юлией Пересильд отказала система автоматического сближения с МКС

Центру управления полётами пришлось поволноваться перед стыковкой корабля «Союз-ТМ 19». Отказала система автоматического сближения, корабль отдалился от МКС, и экипаж перешёл на ручное сближение и соединение со стыковочным модулем. Во время трансляции на канале «Роскосмос ТВ» можно было слышать, как Юлия Пересильд выполняла распоряжения командира Антона Шкаплерова. В дополнение ко всему корабль именно в этот момент нештатной ситуации потерял связь с ЦУПом, уйдя из зоны радиосвязи.

Стыковка в итоге произошла успешно. Слова «Есть сцепка!» прозвучали в 15:32 по московскому времени.

- Мы получили отказ системы автоматического сближения, но Антон полностью взял ситуацию под контроль и в ручном режиме выполнял стыковку, - прокомментировал космонавт-испытатель, сотрудник РКК «Энергия» Марк Серов. - К сожалению, зона радиовидимости ушла. Получилось, как в хороших фильмах, когда на самом саспенсе все пропадает.

Эксперты сошлись во мнении, что съёмки игрового фильма могут уступить драматизму процессу реальной стыковки.