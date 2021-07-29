Профессор Воробьев раскритиковал исследование Ингавирина

Да, фармкомпании это коммерческие предприятия, а не благотворительные фонды. Их задача в капиталистической парадигме состоит в извлечение прибыли для акционеров, никак не в филантропии. Однако, порой наглость, с которой действуют отдельные игроки отрасли, поражает.

В конце июля в Российской газете появилась статья о том, что в июне на базе одного из клинических центров Министерства здравоохранения России – Московского государственного медико-стоматологического университета – стартовало исследование противовирусного препарата «Ингавирин», эффективность которого вызывает сомнение даже у профессионалов.

Авторы исследования неловко утверждают, что препарат показал некоторые позитивные результаты в лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19. Статья с результатами исследования опубликована в журнале «Терапия», выпускаемого Российским научным медицинским обществом терапевтов (РНМОТ).

Но у научно-медицинского сообщества сразу же возникли вопросы: исследование как минимум в силу своего дизайна недостаточной статистической выборки не соответствует минимальным требованиям доказательной медицины. Уже только поэтому «Ингавирин» нельзя рассматривать как препарат для лечения коронавирусной инфекции. Но также не стоит сбрасывать со счетов этическую сторону вопроса.

Первый казус возникает при упоминании сроков работы. В июне исследование только началось, а уже в июле уже появилась статья в рецензируемом журнале. Это почти невозможно, поскольку результаты должны быть собраны, проанализированы, статья написала и отрецензирована. Месяца и даже двух для этого явно недостаточно. Только лишь один процесс рецензирования текста статьи для научного журнала занимает от нескольких недель, до нескольких месяцев.

Далее встает вопрос о разрешении на исследование, которое необходимо получить от федерального регулятора здравоохранения. А если исследование «Ингавирина», как уверяют ученые, проведено не по показаниям, получается, оно фактически незаконно?

«В Минздраве зарегистрировано исследование в эти сроки и с этим препаратом – Ингавирином. Но тема его должна была быть совершенно иная. То есть зарегистрировали одно исследование, а провели другое», – утверждает в интервью Независимой газете профессор Павел Воробьёв – председатель правления Московского городского научного общества терапевтов.

Воробьев считает, что с точки зрения науки исследование «Ингавирина» не имеет никакой силы, с точки зрения медицины – не имеет никакой пользы. Принципиально важная часть любого медицинского исследования является этическая экспертиза. В данной статье ничего об этом не сказано. Например, если препарат опасный, то необходимо проводить страхование участников.

Клинические исследования обязаны соответствовать международным стандартам GMP (Good Medical Practice). Для этого должны быть получены разрешения регулирующего органа – Министерства здравоохранения России, а также этического комитета лечебно-профилактического учреждения, в котором проводится испытание препарата. Особенную важность это приобретает, если исследование проводится по новым показаниям, которые еще не включены в инструкцию по медицинскому применению медикамента.

Если исследование проводится без регистрации в Минздраве, то этот клинический эксперимент неэтичен и остается на совести исследователя. А его результаты не могут быть применимы в клинической практике.

Помимо этого, дискредитирует исследование «Ингавирина» его невнятный ненаучный дизайн.

«В самом исследовании непонятно была ли базовая терапия или нет во всех группах, какой она была и в соответствии с какими рекомендациями. С чем сравниваются результаты тоже не понятно», – указывает профессор Воробьев. «Больные описаны тяжёлые, значит их лечили не только Ингавирином. Нет рандомизации, нет правил распределения в группы и сравнения этих групп. Характеристики каждой группы должны быть очень полными, тут их нет вовсе».

Самым высоким уровнем доказательности клинического испытания препарата является двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, когда ни врачи, ни пациенты не знают, что используется в лечении – испытуемый препарат или плацебо-контроль. Работа, в которой исследователи осведомлены о том, какую терапию получает та или иная группа пациентов, не имеет ценности с точки зрения доказательной медицины.

Вернемся к этике. Первым в списке авторов статьи про «Ингавирин» значится доктор медицинских наук профессор Андрей Георгиевич Малявин, который также является заместителем главного редактора журнала «Терапия». Это хорошо объясняет скорость, с которой статья с результатами испытания препарата прошла (а проходила ли?) все необходимые бюрократические стадии рецензирования, прежде чем быть опубликованной. Очевиден конфликт интересов, но на него пристально не обращает внимание ни авторы текста, ни СМИ, бездумно печатающие вероятно общественно-опасную информацию.

Действующее вещество «Ингавирина» – имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты выступает основной фармацевтической субстанцией другого препарата «Дикарбамин». Однако, показания к его применению отнюдь не острые респираторные инфекции. «Дикарбамин» – его можно назвать братом-близнецом «Ингавирина» – выписывался для стимуляции лейкопоэза онкологическим больным, получающим химиотерапию из-за злокачественных новообразований. Может ли действующее вещество «Дикарбамина» быть опасно в терапии по другим показаниям? Никто достоверно это не исследовал. Но «Ингавирин» ни в одной стране мира не применяется и не зарегистрирован. Нужно ли говорить, что в зарубежной научной литературе не замечено ни одной статьи с результатами исследований «Ингавирина».

Стоит ли говорить о том, что такая псевдонаучная авантюра бросает тень на всю индустрию, на Минздрав и российскую медицинскую науку, обесценивает усилия отечественных ученых и медиков. В этом свете не так уж удивительно, что россияне не спешат вакцинироваться от SARS-CoV-2, едва доверяют даже таким очевидным достижениям медицинской науки страны, как признанный в почти 100 странах мира «Спутник V».

Как противостоять недобросовестным практикам в фармацевтической индустрии? Какие меры должны принять государство и общество в области здравоохранения, чтобы защитить россиян от лжи и потенциальной опасности для жизни и здоровья людей? Как скоро найдутся ответы на эти вопросы?