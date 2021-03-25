На Сахалине мать лишилась троих детей, оставив их в квартире без присмотра

Пресс-служба СКР рассказала о двух уголовных делах, связанных с родителями, чьи дети погибли из-за того, что остались на длительное время без присмотра.

В Челябинске завершено следствие по делу об оставлении в опасности в отношении 35-летнего отца. 22 августа мужчина разрешил 4-летнему сыну отправиться на водоём, хотя мальчик не умел плавать. В итоге мальчик утонул. Дело направлено для рассмотрения в суд. Челябинцу грозит до одного года лишения свободы.

В Сахалинской области 26-летняя мать проведёт 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима. Трое её детей, старшей из которых было 4 года, скончались в марте, надышавшись угарным газом.

Девушка ушла из дома на длительное время, оставив детей без присмотра. Одному их детей в руки попалась зажигалка, из-за которой в квартире и начался пожар.

СМИ сообщали, что семья была неблагополучной. У матери к 26 годам было шестеро детей.