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День отца в России будут отмечать каждое третье воскресенье октября

Владимир Путин подписал соответствующий указ

Фото: скриншоты

Каждое третье воскресенье в октябре в России будет отмечаться День отца. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Специальный день выделяют «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей», говорится в документе.

Получается, что первый такой праздник в России будет отмечаться 17 октября.

Инициатива была предложена Минтрудом, но еще в 2008 году Владимир Путин, объявляя год семьи в России, обещал подумать о введении на государственном уровне Дня отца.

Рубрика: Общество

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