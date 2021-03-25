Ауфвидерзейн, фрау Меркель! Как уходит самая влиятельная женщина планеты

Лабрадор Путина против Меркель

Даже в России, к которой Ангела Меркель бывала строга, ее воспринимают, как почти свою, родную. Возможно, сказывается то, что канцлер выросла в Восточной Германии — стране соцлагеря, хоть и родилась на западе — в Гамбурге. А также то, что первые шаги в большой политике она делала под присмотром «друга России» Гельмута Коля. Он возглавлял партию ХДС, в которой всю жизнь состоит Ангела Меркель, и значительную часть времени она была правой рукой Гельмута Коля, который ее очень ценил и даже называл в своей простоватой манере «моя девочка».

Меркель создала свой собственный стиль в политике: брючные костюмы вместо юбок, разноцветные жакеты, одна и та же прическа, прозванная немцами «горшком». Она показно симпатизировала Бараку Обаме и недолюбливала (взаимно) Дональда Трампа. Всю канцлерскую жизнь она прожила в довольно обычной городской квартире, получая жалование в пересчете на рубли около 1,6 миллионов рублей в месяц. Немцы могли запросто наблюдать ее, нагружающую тележку, в городских супермаркетах — госпожа канцлер иногда сама ходит за покупками. Например, в пандемию берлинцы засекли, как Меркель затаривалась вином и туалетной бумагой, как простой бюргер. Если в ее тележке появлялось много морковки, значит, Меркель снова боролась с лишним весом, о чем она тоже открыто рассказывала немцам. У нее нет детей, второй муж, но немцы считают ее матерью всей немецкой нации, которая смогла поднять страну до одной из самых процветающих экономик мира.

- Меркель - мощный политик, и не факт, что ее сменщик окажется таким же, - сказал «Собеседнику» политолог Геворг Мирзаян. - Изначально у них с Путиным была антипатия. Отправной точкой была история в резиденции Путина: известно, что Меркель боится собак, но в комнату, где у них шли переговоры, заходила собака, и Меркель воспринимала это как попытку Путина надавить на нее. Отношения у них всегда были сложные. Но в последнее время он ей все время дарил цветы. На их отношениях сказалось то, что возникли вопросы, которые решались и в пользу России, и одновременно в пользу Германии и Евросоюза в целом. Например, Северный поток-2, который сблизил интересы стран и лидеров.

- Меркель еще была очень терпима, - считает Орешкин. - Теперь будет хуже. В любом случае антироссийская, или даже антипутинская нотка будет присутствовать. А Меркель очень аккуратно выбирала формулировки, и в общей сложности 19 раз летала в Москву для встречи с Путиным по разным поводам и вопросам.