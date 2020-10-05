Об уходе президента на самоизоляцию невозможно не знать. Об этом было объявлено три раза подряд. Сначала на встрече с олимпийцами в Кремле самим Путиным. Затем в сообщении на официальном сайте президента России. И снова Путиным на совещании с Правительством.

“Заболел человек в моем самом близком окружении”, - пояснил Путин.

Российский лидер почти никогда не говорит о своем здоровье, медицинских процедурах или рекомендациях врачей, поддерживая имидж "железного человека". Однако, сейчас на этом был явно сделан акцент.