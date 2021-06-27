Нам нужны новые люди с новыми идеями по развитию страны

Эксперты поддержали идею, что экологические проблемы во многом можно решить и предотвратить, внедрив современные технологии в проблемные сферы человеческой деятельности. В частности, в обращение с коммунальными отходами.

Сегодня, по данным государственной корпорации «Ростех», являющейся крупнейшим участником рынка мусоропереработки в стране, на территории России скопилось более 40 млрд тонн неутилизированных отходов, и их количество ежегодно увеличивается более чем на 60 млн тонн. Переработка отходов, по подсчетам различных компаний, может приносить от 2 до 3,5 млрд долларов в год. У России есть уникальная возможность в кратчайшие сроки внедрить на всей своей территории самые лучшие и современные способы переработки мусора.

А для этого нужно предоставить налоговые льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль. Они на протяжении первых 10 лет будут выплачивать 1-3% от прибыли при условии, что устанавливаемое оборудование будет представлять

собой самые современные аналоги и соответствовать самым жестким критериям отбора, ориентированным на мировые стандарты.

А если фактические показатели перерабатывающих предприятий будут отличаться от заявленных инвесторами, то компания может быть оштрафована на крупную сумму.

Как уже отмечалось, мы можем использовать опыт и проверенные технологии западных стран, не повторяя их ошибок. Известно, что современные мусоросжигательные заводы являются небольшими электростанциями. В Германии действует более ста установок, рассчитанных на утилизацию более 18 млн тонн мусора, которые производят электричество и тепловую энергию. При этом в самой Германии за год собирается 14 млн тонн отходов. Так что, немцы получают тепло, электричество, и еще деньги от соседних стран, которые «экспортируют» в нее свой мусор.

В шведском городе Линчёпинг на заводе «Йерстадсверкен» ежегодно сжигается около 330 тысяч тонн твердых бытовых отходов, энергией которых отапливаются и освещаются примерно 90% домовладений. Также шведы получают из отходов биогаз для городского транспорта: 4 тонны мусора сопоставимы с 1 тонной нефти.

Насчет загрязнения мусоросжигательными заводами окружающей среды не стоит беспокоиться: на том же заводе «Йерстадсверкен» пепел составляет 15% от начального веса отходов. После этого его сортируют и снова отправляют в переработку. Остатки просеивают, чтобы извлечь гравий, который используется в дорожном строительстве. И только 1% остается и хранится на мусорных свалках.

Дым на 99,9% состоит из нетоксичного углекислого газа и воды, при этом выбросы все равно фильтруют. По подсчетам экологов, завод вносит значительный вклад в улучшение состояния естественной среды.

Эксперты поддержали идею, что должна быть грамотно построенная и четко отработанная система сбора, транспортировки и переработки мусора. И здесь отдельный акцент нужно сделать на то, чтобы начать просвещение прямо с детского возраста. Например, в Швейцарии культура сбора мусора прививается со школьной скамьи – дети пишут контрольные с задачками на темы: «куда нужно выбрасывать пенопласт» или «как правильно выгуливать собаку». Опыт западных стран в утилизации мусора способен дать ощутимый экономический и социальный результат и российской экономике.

Как снизить стоимость нового жилья?

Против роста объемов строительства в стране играет время. Сейчас, например, от старта проекта до внесения построенного здания в Государственный реестр уходит почти 273 дня, на протяжении которых застройщик должен пройти 19 процедур, которые к тому же являются дорогостоящими.

В Сингапуре общий срок от начальных процедур до получения свидетельства о завершении строительства занимает примерно 39 дней и состоит из 10 действий. В Дубае – 45 дней и 8 действий. Известный экономист Михаил Хазин поддерживает идею сокращения сроков подключения к электричеству со 150 дней до 18 дней, двукратного сокращения действий для получения разрешения на строительство и внесение здания в Государственный реестр. Кроме того, еще одна мера – автоматизация выдачи разрешений на строительство и ввод здания в эксплуатацию при условии, что проект согласован с независимой экспертной организацией, объект соответствует нормам строительства и застрахован от ущерба третьим лицам.