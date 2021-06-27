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Нам нужны новые люди с новыми идеями по развитию страны

России нужны новые люди с новыми идеями, которые готовы строить что-то новое. Об этом заявил известный экономист Михаил Хазин на пресс-конференции "Ускоренный подъем экономики России: внешние и внутренние резервы"

Мероприятие было организованно в онлайн-режиме информационным агентством «Интерфакс» совместно с Фондом поддержки и развития общественных инициатив и социальных программ в области журналистики, просвещения, культуры и спорта «Планета».

Для проведения мероприятия было задействовано сразу две площадки: ведущий располагался в «Интерфаксе», а спикеры собрались в Малом зале Торгово-промышленной палаты РФ. Этим самым как бы подчеркивалась экономическая составляющая дискуссии. В ней приняли участие президент Фонда «Планета» Ибрагим Мальсагов, директор Института политических исследований Сергей Марков, основатель «Фонда экономических исследований Михаила Хазина» Михаил Хазин и обозреватель «Финансовой газеты» Константин Смирнов. 

«К проведению конференции нас подвигла публикация в печати материалов с сайта 20idei.ru общественного деятеля Дмитрия Давыдова, в которых предложен ряд идей по развитию России», – сообщил президент Фонда «Планета» Ибрагим Мальсагов. В ходе конференции эксперты обсудили некоторые из этих идей из области экологии, строительства, иностранных и внутренних инвестиций, образования. Но дискуссия началась раньше и продолжилась после окончания прямой трансляции. 

Сергей Марков

Как из мусора делать деньги?

«Экологическая проблематика сегодня выходит на первый план. Мы видим, что в ведущих странах мира именно эта тема занимает одно из главных мест. Что касается нашей страны, то президент России Владимир Путин в ходе последней прямой линии очень четко заявил, что экология должна быть одним из главных приоритетов, – отметил директор Института политических исследований Сергей Марков. – Экологическая проблематика разделяется на несколько основных составляющих, включая переработку мусора. Наши города окружены огромными мусорными свалками. Мы очень сильно отстали, но здесь у нас есть важное преимущество – можем использовать опыт, накопленный другими странами. Наше население готово к раздельному сбору мусора», – считает эксперт.

Эксперты поддержали идею, что экологические проблемы во многом можно решить и предотвратить, внедрив современные технологии в проблемные сферы человеческой деятельности. В частности, в обращение с коммунальными отходами. 

Сегодня, по данным государственной корпорации «Ростех», являющейся крупнейшим участником рынка мусоропереработки в стране, на территории России скопилось более 40 млрд тонн неутилизированных отходов, и их количество ежегодно увеличивается более чем на 60 млн тонн. Переработка отходов, по подсчетам различных компаний, может приносить от 2 до 3,5 млрд долларов в год. У России есть уникальная возможность в кратчайшие сроки внедрить на всей своей территории самые лучшие и современные способы переработки мусора. 

А для этого нужно предоставить налоговые льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль. Они на протяжении первых 10 лет будут выплачивать 1-3% от прибыли при условии, что устанавливаемое оборудование будет представлять

собой самые современные аналоги и соответствовать самым жестким критериям отбора, ориентированным на мировые стандарты. 

А если фактические показатели перерабатывающих предприятий будут отличаться от заявленных инвесторами, то компания может быть оштрафована на крупную сумму.

Как уже отмечалось, мы можем использовать опыт и проверенные технологии западных стран, не повторяя их ошибок. Известно, что современные мусоросжигательные заводы являются небольшими электростанциями. В Германии действует более ста установок, рассчитанных на утилизацию более 18 млн тонн мусора, которые производят электричество и тепловую энергию. При этом в самой Германии за год собирается 14 млн тонн отходов. Так что, немцы получают тепло, электричество, и еще деньги от соседних стран, которые «экспортируют» в нее свой мусор. 

В шведском городе Линчёпинг на заводе «Йерстадсверкен» ежегодно сжигается около 330 тысяч тонн твердых бытовых отходов, энергией которых отапливаются и освещаются примерно 90% домовладений. Также шведы получают из отходов биогаз для городского транспорта: 4 тонны мусора сопоставимы с 1 тонной нефти.

Насчет загрязнения мусоросжигательными заводами окружающей среды не стоит беспокоиться: на том же заводе «Йерстадсверкен» пепел составляет 15% от начального веса отходов. После этого его сортируют и снова отправляют в переработку. Остатки просеивают, чтобы извлечь гравий, который используется в дорожном строительстве. И только 1% остается и хранится на мусорных свалках. 

Дым на 99,9% состоит из нетоксичного углекислого газа и воды, при этом выбросы все равно фильтруют. По подсчетам экологов, завод вносит значительный вклад в улучшение состояния естественной среды.

Эксперты поддержали идею, что должна быть грамотно построенная и четко отработанная система сбора, транспортировки и переработки мусора. И здесь отдельный акцент нужно сделать на то, чтобы начать просвещение прямо с детского возраста. Например, в Швейцарии культура сбора мусора прививается со школьной скамьи – дети пишут контрольные с задачками на темы: «куда нужно выбрасывать пенопласт» или «как правильно выгуливать собаку». Опыт западных стран в утилизации мусора способен дать ощутимый экономический и социальный результат и российской экономике.

Как снизить стоимость нового жилья?

Против роста объемов строительства в стране играет время. Сейчас, например, от старта проекта до внесения построенного здания в Государственный реестр уходит почти 273 дня, на протяжении которых застройщик должен пройти 19 процедур, которые к тому же являются дорогостоящими. 

В Сингапуре общий срок от начальных процедур до получения свидетельства о завершении строительства занимает примерно 39 дней и состоит из 10 действий. В Дубае – 45 дней и 8 действий. Известный экономист Михаил Хазин поддерживает идею сокращения сроков подключения к электричеству со 150 дней до 18 дней, двукратного сокращения действий для получения разрешения на строительство и внесение здания в Государственный реестр. Кроме того, еще одна мера – автоматизация выдачи разрешений на строительство и ввод здания в эксплуатацию при условии, что проект согласован с независимой экспертной организацией, объект соответствует нормам строительства и застрахован от ущерба третьим лицам. 

Михаил Хазин

Реализация этих идей приведет к строительному буму на всей территории страны. А он – к большому количеству очевидных положительных сдвигов для экономики и граждан. В том числе, снизится стоимость жилья и коммерческой недвижимости. Строительную отрасль можно кардинально реформировать, сделав её равной, или лучшей, чем в Дубае и Сингапуре.

МФЦ для Инвесторов

На сайте 20idei.ru речь идет не о полюбившемся сервисе для граждан «Мои документы», а о создании в Москве Международного финансового центра, который обеспечил бы приток инвестиций в страну. 

Обозреватель «Финансовой газеты» Константин Смирнов также поддержал идею, что Россия обязана использовать возникший подрыв доверия крупного бизнеса к странам Европейского Союза.

Несмотря на то, что в глазах международного экспертного сообщества перспективы возникновения в данный момент в России Международного финансового центра выглядят не совсем реалистично, именно сегодня необходимо найти свою уникальную нишу. И такой уникальной нишей, по мнению ряда экспертов, могло бы стать обслуживание товарного и связанного с ним фондового транзита по оси Европа-Юго-Восточная Азия, а также финансовое обслуживание трансферта технологий и миграционных потоков.

Константин Смирнов

Эксперт поддерживает идею, что создание МФЦ приостановило бы экспансию глобальных МФЦ в соседние с Россией страны и приостановило бы расширение зон их финансового влияния. В этом случае отдельные национальные финансовые рынки будут либо сами трансформироваться в МФЦ, либо будут входить в зону влияния уже существующих глобальных центров, в частности, зону влияния России. 

Предпосылки уже есть: приняты анти-инсайдерские законы, упрощены процедуры эмиссии ценных бумаг, создан центральный депозитарий. Задача-минимум – остановка оттока из страны российского и иностранного капиталов, повышение привлекательности для инвесторов. А задача-максимум – стать лучшим МФЦ, в котором инвесторы старались бы разместить свои средства на десятки лет.

Для этого необходимо выполнить ряд условий. Среди них – стабильная валюта, эффективные банковская система и фондовая биржа, диверсификация экономики, привлекательные налоговые условия и другие, связанные не только с финансами, но и с правовой средой, судебной системой, общественной безопасностью, экологией. 

Для привлечения компаний в МФЦ Москвы есть предложение создать на его территории режим свободы и льготного благоприятствования для финансовых организаций, их акционеров и сотрудников, который будет включать в себя возможность выбора и применения иностранной юрисдикции, – отмечали участники обсуждения. – Появление в России самостоятельного финансового центра международного масштаба станет одним из важнейших признаков конкурентоспособности её экономики, роста влияния в мире, предоставит реальную возможность развернуть глобальные потоки капитала в сторону России, создаст необходимые предпосылки для ускоренного наращивания инвестиционного потенциала и превращения национальной денежной единицы в одну из мировых резервных валют.

Как достичь мирового уровня в образовании?

«Нам нужны новые люди с новыми идеями, которые готовы строить что-то новое. В экономике мы таких людей нашли. Надо найти и продвинуться в других направлениях», – считает Михаил Хазин. 

Надо готовить таких специалистов, которые будут генерировать новые идеи. А для этого необходимо повысить уровень вузовского образования в целом по стране, в первую очередь, в региональных учебных заведениях, считают эксперты.  

На пресс-конференции была озвучена идея: для того, чтобы создать в России привлекательную и конкурентную в мире образовательную среду, нужно ввести 30-летний «нулевой» налог, связанный с образовательной деятельностью для российских и иностранных ВУЗов, открывающихся в специально выделенных для этого «студенческих городах». 

Эти шаги в сфере высшего образования органично впишутся в хорошо налаженную в стране за последние двадцать лет инфраструктуру. 

«Проекты в сфере высшего образования могут оказаться наиболее интересными для экономики», – уверен политолог Сергей Марков. 

Тогда Россия сможет зарабатывать не только на промышленности, сельском хозяйстве, туризме, современных технологиях, но и на образовательных процессах, одновременно повышая интеллектуальный потенциал страны путем качественной подготовки кадров с высшим образованием.

Трансляция мероприятия велась на сайте «Интерфакса», запись размещена там же в разделе «Пресс-центр».

Егор Ершов

Фото: Артур Кафф

Теги: #экология

Рубрика: Общество

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