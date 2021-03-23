Три клиента в день
Sobesednik.Ru побывал в пустующих московских кафе
Столичные кафе и закусочные быстрого питания в Москве уже больше недели пускают посетителей только с QR-кодами: в основном привитых, а также недавно переболевших или сдавших ПЦР-тест с отрицательным результатом. Sobesednik.Ru заглянул в столичные фудкорты (комплексы фаст-фуда в торговых центрах) и обнаружил там пустые залы.
Половина закусочных (в основном малоизвестные бренды) закрыты. Те, что на слуху, работают, но явно скучают в отсутствие клиентов.
- Вы сегодня третий, - сказала мне повар «Теремка» (я пришёл в районе 17:00). – Это ещё ничего: в первый день всего трое было.
Эту статистику мне подтвердили и в другом «Теремке». Такая же ситуация вырисовывается и в «Крошке-картошке».
Продавец вьетнамской еды азиатской внешности в ответ о клиентах только грустно улыбнулся: «Очень мало».
Получше обстоят дела у известных заведений западных брендов: в «Бургер кинге» признались, что обслуживают за рабочий день по 20-30 посетителей. «Макдональдсу» к середине дня удалось накормить аж 40 человек.
Во многих «забегаловках» Sobesednik.Ru рассказали, что выкручиваются с помощью сервисов доставки еды. Ребята-гастарбайтеры с жёлтыми и зелёными кубиками на спинах действительно ждали своих заказов неподалёку от охранника, проверяющего QR-коды.
Сам охранник рассказал, что многих голодных граждан вынужден отправлять восвояси, даже если у них есть QR-код, но нет паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. А это обязательно, ведь отсканированный QR-код выводит охранника на интернет-страницу Госуслуг, где он видит ваши данные. Эти данные ему нужно сверить с удостоверением личности.
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ФАСТ-ФУД-ТОЧЕК МОСКВЫ ПО QR-КОДАМ (чел. в сутки, по опросу торговцев)
«ТЕРЕМОК» - 3-5
«КРОШКА-КАРТОШКА» - 3-5
«БУРГЕР КИНГ» - 20-30
«МАКДОНАЛЬДС» - до 80
Теги: #QR-код, #Макдональдс, #Бургер кинг, #рестораны, #Теремок
Рубрика: Общество