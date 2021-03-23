Три клиента в день

Столичные кафе и закусочные быстрого питания в Москве уже больше недели пускают посетителей только с QR-кодами: в основном привитых, а также недавно переболевших или сдавших ПЦР-тест с отрицательным результатом. Sobesednik.Ru заглянул в столичные фудкорты (комплексы фаст-фуда в торговых центрах) и обнаружил там пустые залы.

Половина закусочных (в основном малоизвестные бренды) закрыты. Те, что на слуху, работают, но явно скучают в отсутствие клиентов.