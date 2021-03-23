Сегодня, в 6:32

Три клиента в день

Sobesednik.Ru побывал в пустующих московских кафе

Фото: Константин Баканов

Столичные кафе и закусочные быстрого питания в Москве уже больше недели пускают посетителей только с QR-кодами: в основном привитых, а также недавно переболевших или сдавших ПЦР-тест с отрицательным результатом. Sobesednik.Ru заглянул в столичные фудкорты (комплексы фаст-фуда в торговых центрах) и обнаружил там пустые залы.

Половина закусочных (в основном малоизвестные бренды) закрыты. Те, что на слуху, работают, но явно скучают в отсутствие клиентов.

Фото: Константин Баканов

- Вы сегодня третий, - сказала мне повар «Теремка» (я пришёл в районе 17:00). – Это ещё ничего: в первый день всего трое было.

Эту статистику мне подтвердили и в другом «Теремке». Такая же ситуация вырисовывается и в «Крошке-картошке».

Продавец вьетнамской еды азиатской внешности в ответ о клиентах только грустно улыбнулся: «Очень мало». 

Фото: Константин Баканов

Получше обстоят дела у известных заведений западных брендов: в «Бургер кинге» признались, что обслуживают за рабочий день по 20-30 посетителей. «Макдональдсу» к середине дня удалось накормить аж 40 человек.

Во многих «забегаловках» Sobesednik.Ru рассказали, что выкручиваются с помощью сервисов доставки еды. Ребята-гастарбайтеры с жёлтыми и зелёными кубиками на спинах действительно ждали своих заказов неподалёку от охранника, проверяющего QR-коды. 

Фото: Константин Баканов

Сам охранник рассказал, что многих голодных граждан вынужден отправлять восвояси, даже если у них есть QR-код, но нет паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. А это обязательно, ведь отсканированный QR-код выводит охранника на интернет-страницу Госуслуг, где он видит ваши данные. Эти данные ему нужно сверить с удостоверением личности.

Фото: Константин Баканов

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ФАСТ-ФУД-ТОЧЕК МОСКВЫ ПО QR-КОДАМ (чел. в сутки, по опросу торговцев)

«ТЕРЕМОК» - 3-5

«КРОШКА-КАРТОШКА» - 3-5

«БУРГЕР КИНГ» - 20-30

«МАКДОНАЛЬДС» - до 80

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