У нас уже четыре одобренные вакцины от COVID-19, а мотивации вакцинироваться недостаточно. «Собеседник» расспросил знаменитостей, какую вакцину они выбрали и почему.

Елена Яковлева, актриса:

– Как только объявили о начале вакцинации, я сразу пошла и привилась «Спутником V». Был только он. Ни температуры, ничего не было. Сейчас пойду мерить титр антител.

Юрий Лоза, певец:

– От коронавируса лекарства нет. Я считаю, что вакцины лишь ослабляют естественный иммунитет и вся пандемия закончится в тот же день, когда перестанут доплачивать за борьбу с ковидом.

Владимир Познер, телеведущий:

– Я уже давно вакцинировался «Спутником V». Выбор был, но я по образованию биолог и поэтому кое-что понимаю... Принципиальной разницы между вакцинами, конечно, нет. У меня очень высокое число антител. Все, что выше 10, очень хорошо, больше не надо вакцинироваться.

Вера Ганзя, депутат Госдумы:

– Я из Новосибирска, где в лаборатории «Вектор» производится «ЭпиВакКорона», ею я сразу и привилась – она более «мягкая» и легче переносится.

Дмитрий Потапенко, предприниматель:

– 26 декабря сделал первую прививку «Спутником V». Перенес ее хорошо. Я бы привился нероссийской вакциной, которую нам Европа вкатывает, но поскольку мне выбора не оставили... У нас добровольная принудиловка, как при советской власти.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР:

– Я вакцинировался одним из первых в России, еще в августе – сентябре 2020 года. Тогда доступным был только «Спутник V». Чувствовал себя отлично, никаких побочных эффектов, легче, чем укус комара. У нас половина фракции ЛДПР сделала прививки, все сами выбирали, какую. Остальные имеют антитела, так как переболели.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Какую вакцину выбрали вы для прививки?».