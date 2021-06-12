Обморок на "Евро" и НАТО без ядерных ракет в Европе. Новости к утру 13 июня

Источники в Евросоюзе сообщили изданию Defense News, что на саммите НАТО обсудят вопрос об отказе от размещения ядерных ракет наземного базирования на территории всей Европы. Собрание представителей государств пройдет 14 июня, пишет «Интерфакс».

Этот подход рассматривают как меру для налаживания диалога с Россией и ослабления напряженности. Для принятия решения необходимо одобрение президента США Джо Байдена.

Центробанк и МВД могут объединить усилия для борьбы с киберпреступлениями. Для этого ведомства планируют создать единую базу с инцидентами в цифровом поле. При этом пока детали коллаборации не сообщаются, пишет ТАСС.

Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, задержанную в субботу, отпустили из отдела полиции с протоколом о мелком хулиганстве. В момент задержания она давала интервью проекту «Редакция» в районе Лубянской площади. Формальной причиной стало курение на улице.

Адвокат Дмитрий Захватов полагает, что полицейские действовали превентивно, поскольку подозревали: активистка намерена устроить какую-то акцию.

По словам бывшего врача сборной России по футболу Юрия Василькова, у потерявшего сознание в начале игры датчанина Кристиана Эриксена остановилось сердце. «Остановка сердца — редкое явление. Сейчас оно почему-то стало появляться, но пока не знаем причин», – цитирует доктора «Чемпионат».

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев в эфире местного телевидения прокомментировал инцидент с взломом шелтера (квартиры-убежища) для жертв домашнего насилия в Дагестане, где находилась Халимат Тарамова, которая бежала из дома из-за побоев.

«Нарушены права Халимат Тарамовой, нарушены права ее родственников, родителей. Нарушены именно этими провокаторами, которые попытались похитить [Тарамову], даже не беря в расчет, что девушка нездорова, она имеет проблемы с психикой», – цитирует «Медиазона» Дудаева.