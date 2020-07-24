Организаторы отказались от очного "Бессмертного полка" из-за коронавируса

Ни в Москве, ни в других городах России запланированное на 24 июня шествие «Бессмертного полка» не состоится. Об этом «Интерфаксу» рассказала одна из организаторов мероприятия Елена Цунаева.

«[Коронавирусные] Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения [на массовые мероприятия]. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», — пояснила она.

Заниматься организацией шествий «Бессмертного полка» в других регионах их движение также не планирует, уточнила Цунаева.

Напомним, что в 2020 и 9 мая 2021 года «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате. 24 июня этого года шествие планировалось провести по аналогии с прошлогодним празднованием Дня Победы, которое было перенесено на этот день из-за введенного в Москве жесткого локдауна.