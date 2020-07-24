В Питере в День России не разведут мосты, метро будет работать всю ночь

В Северной столице в ночь с 12 на 13 июня не будут разводить мосты из-за празднования Дня России. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».

«Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, всю актуальную информацию об изменении графика разводки можно будет найти на сайте «Мостотреста», а также на официальных страницах в социальных сетях и в мобильном приложении.

12 июня в Санкт-Петербурге также состоится первый матч сборной РФ на Чемпионате Европы по футболу, россияне будут играть против сборной Бельгии.

Матч пройдет на стадионе Газпром Арена, он начнется в 22:00 по московскому времени.

Сообщается, что после матча в Петербурге метро будет работать всю ночь.

Всего Газпром Арена примет семь игр турнира. Помимо матча России против Бельгии, там состоятся матчи Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня). 2 июля на стадионе состоится четвертьфинал чемпионата.