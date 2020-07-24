Каверин Дмитрий
Сегодня, в 10:47

В России предложили штрафовать за нарушение правил сортировки мусора

Для управляющих компаний предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей, для частных домов от – трех до пяти тысяч

Фото: Global Look Press

В России предложили ввести штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение режима раздельного сбора мусора. С такой инициативой Союз переработчиков пластмасс обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко, пишут «Известия». 

В своем обращении президент союза Михаил Кацевман отметил, что к загрязнению городской среды приводит поведение жителей городов и поселков, а не сами материалы, из которых состоят отходы.

По его словам, практически любой пластик может быть переработан или пойти на энергетическую утилизацию. Его просто следует правильно собрать — то есть не смешивать с биологическими отходами в мусорных баках.

В документе предлагается включить в сумму штрафа стоимость вывоза мусора, сортировку отходов, а также их вывоз на полигон. Для управляющих компаний санкции смогут доходить до 300 тысяч за один вывоз неотсортированных отходов (который затем будет делиться между жителями), а для частных домов — от трех до пяти тысяч рублей.

В организации пояснили, что наказание предполагается только для тех жителей, у которых есть инфраструктура для раздельного сбора мусора: два контейнера для многоквартирных домов и четыре — для индивидуальных.

Переработчики также отметили, что запрет производства одноразовой посуды и пластиковых изделий, который сейчас разрабатывает правительство, приведет лишь к сокращению конкурентоспособности промышленности, сокращению производительности труда в РФ и необоснованному увеличению себестоимости производства. 

Как сообщала ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, к 2030 году необходимо наладить систему сортировки так, чтобы уменьшить объем отходов и вдвое снизить массу захоронений. Для этого планируется перейти к модели экономики замкнутого цикла, при которой до 50% вторсырья из отходов будет возвращено в оборот и использоваться в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и других отраслях.

Рубрика: Общество

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