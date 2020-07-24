В 2020 году количество обращений россиян за пенсиями сократилось вдвое

В прошлом году количество обращений за выплатами пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сократилось в два раза. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Специалисты считают, что это обусловлено пандемией и нежеланием НПФ информировать граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии. Такая тенденция прослеживается с 2019 года, когда число обращений было меньше ожидаемого на треть.

При этом подчеркивается, что некоторые НПФ считают, что не обязаны информировать граждан о наступлении пенсионных оснований, потому что их расчет проводит Пенсионный фонд России. В фондах объясняют это тем, что существуют категории граждан, которые выходят на пенсию досрочно, например, по стажу работы. Кроме того, многие не хотят оформлять накопительную пенсию раньше страховой, ссылаясь на то, что пенсионные активы до востребования в форме накопительной пенсии продолжают приносить доходность клиенту.

Проблемы начали возникать после повышения пенсионного возраста. Если раньше основания по основной и накопительной пенсиям совпадали, то теперь по страховой части они наступают позднее (в 60 лет для женщин и 65 лет – для мужчин), чем по накопительной части пенсии (в 55 и 60 лет соответственно).

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, пенсионная индустрия не самая оцифрованная, а ограничения, введенные из-за пандемии, удерживали людей от походов в НПФ. При этом многие люди просто могли не знать или забыть, что у них наступили основания по выплате накопительной части. Митрофанов считает, что количество обращений за накопительной частью пенсии может увеличиться после окончания пандемии COVID-19.