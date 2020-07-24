Светлана Радионова: о жизни, карьере и увлечениях главы Росприроднадзора

Руководитель службы по надзору в сфере природопользования по праву считается одной из самых медийных персон среди государственных деятелей. Для Светланы Радионовой важно, чтобы люди знали о каждом экологическом событии, независимо от того, радостное ли оно или негативное.

В должность главы Росприроднадзора Светлана Геннадьевна Радионова вступила в декабре 2018 года. Сегодня в главном природоохранном ведомстве страны работают более трех тысяч сотрудников. Каждый из них борется за сохранение природы. Радионова уверена, что чем больше неравнодушных людей, тем лучше мир.

«Пускай каждый на своем уровне, но мы несем ответственность за место, в котором живем. Можно поднять мусор на улице. Можно поставить новые очистные сооружения и не сливать в реку воду с химикатами. Можно продвигать новые законотворческие инициативы и развивать законопроекты, как делаем это мы. Главное — быть заинтересованным и работать сообща, а не друг против друга», — так недавно Радионова Светлана высказалась на своей странице в социальной сети Инстаграм.

История жизни





Детские годы, образование

Светлана родилась и выросла в городе Алма-Ате. Здесь прошли ее школьные годы. После выпуска изначально в планах Радионовой было поступление в столичный МГИМО на факультет экономики, но в итоге она отдала предпочтение юридической сфере, успешно поступив в Саратовскую государственную академию права. Такое решение было аргументировано тем, что популярность экономической специальности в нашей стране слишком высока. Юридический диплом Светлана успешно защитила в 1999 году. К слову, это не единственное высшее образование главы Росприроднадзора. В 2011 году Радионова получила диплом Российского госуниверситета нефти и газа, а спустя еще один год получила третью специальность, на этот раз «финансы и кредит» в РАНХиГС.

Карьера





Начало

Трудовую деятельность Светлана Геннадьевна начинала в прокуратуре города Жуковского в Подмосковье. Сюда она устроилась сразу после получения юридического образования. Совсем скоро успехи новоиспеченного специалиста в работе были отмечены руководством: Радионову повысили до должности старшего помощника прокурора. На этом посту она работала на протяжении трех лет.

В 2002 году Радионова приняла приглашение занять аналогичную должность в Савеловской прокуратуре и переехала в Москву. В 2008 году Светлана Геннадьевна оставила пост старшего помощника прокурора и перешла на службу в структуру Следственного комитета России.

В Ростехнадзоре

В 2009 году Радионова сменила область трудовой деятельности и перешла работать в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сначала она руководила одним из управлений ведомства, но уже через год получила повышение до должности заместителя руководителя Ростехнадзора. В обязанности Светланы Геннадьевны входила работа с предприятиями нефтегазового сектора. Она отвечала за промышленную безопасность на добывающих и перерабатывающих производствах. По инициативе Радионовой было налажено взаимодействие между бизнесом и властью, а также внедрена практика политики четырехсторонних соглашений. Такие решения позволили существенно модернизировать нефтегазовую отрасль.

Коллеги Радионовой признавали ее самым эффективным и результативным заместителем руководителя за весь период существования службы. За свою работу в команде Ростехнадзора, ей она посвятила 10 лет своей жизни, Радионова была удостоена звания «Почетного работника топливно-энергетического комплекса» и ордена Почета.

Охрана природы: как начиналась история в Росприроднадзоре





В декабре 2018 года Радионова Светлана была назначена руководителем другого федерального ведомства: ей доверили возглавить службу по надзору в сфере природопользования, которую россияне привыкли называть коротко — Росприроднадзор.

С приходом на новую должность Светлана Геннадьевна поставила в приоритетные задачи модернизацию работы всего ведомства. Серьезные изменения коснулись механизма внутренней работы. В частности, региональные управления были реформированы и превращены в межрегиональные. Это позволило сократить административный штат и увеличить состав инспекторов. Это была принципиальная позиция Радионовой. Она отметила, что инспекторы — настоящая сила Росприроднадзора, и именно они помогут сделать надзорный орган более эффективным. При этом общая численность работников службы не сократилась.

В апреле 2019 года Светлана Радионова подписала приказ о возобновлении работы Научно-технического совета при ведомстве, который был призван решать как глобальные, так и конкретные экологические проблемы. В прошлом году в совете появилась новая секция, которая посвящена защите природы Арктики.

Также Радионова стала инициатором еще ряда преобразований:

● увеличения заработной платы за счет перераспределения ресурсов службы;

● внедрения дистанционного контроля и практики четырехсторонних соглашений;

● повышения прозрачности и открытости работы.

Всех этих изменений главный экологический инспектор страны смогла добиться чуть более, чем за два года. Радионова Светлана Геннадьевна кардинально реформировала структуру федерального ведомства, определила новые и эффективные подходы в работе. Она не раз говорила, как важно, чтобы люди доверяли Росприроднадзору и знали, что и их проблема будет услышана.

Экология — дело каждого





Радионову называют строгим и принципиальным руководителем. Однако именно благодаря этим качествам она решает поставленные задачи и повышает эффективность работы службы. Пускать на самотек наплевательское отношение к природе не в ее стиле. Наиболее ярким примером является норильская экологическая катастрофа. Тогда в результате аварии сильно пострадали почва и воды северных рек. Благодаря непримиримой позиции Радионовой в суде компания-виновница заплатила за нанесение непоправимого ущерба природе рекордные 146,177 млрд рублей.

Глава Росприроднадзора не стесняется высказываться по каждой экологической проблеме и открыто обсуждает даже самые острые вопросы. Чаще всего Светлана Радионова делает это в своих социальных сетях, рассказывая в постах буквально о каждой поездке, о судебных решениях, о загрязнениях, отравленных реках, жестоком обращении с животными и многом другом. В ответ она получает сотни комментариев, среди которых и слова благодарности за работу: «Спасибо за вашу личную позицию и открытость. Я очень надеюсь, что, благодаря вам, мы в Красноярске сможем улучшить показатели воздуха. Будьте здоровы».

Главный экологический инспектор страны поддерживает увеличение штрафных тарифов и применение санкций к нарушителям. Руководитель Росприроднадзора уверена, что за любой причиненный природе вред необходимо платить. Так, в настоящее время на рассмотрении в правительстве находится законопроект, который обяжет собственников крупных химических, металлургических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий ликвидировать вред, возникший в результате их работы. По словам Светланы Радионовой, новый закон позволит избежать появление объектов, подобных химзаводу в Усолье-Сибирском, который отравляет жизнь всего города.

Также сегодня природоохранное ведомство выполняет миссию по реализации мероприятий нацпроекта «Экология» и отвечает за федеральный проект «Чистый воздух», который направлен на улучшение качества воздуха в 12 крупных промышленных городах РФ. По плану, к 2024 году показатели вредных выбросов должны будут сократиться на 20%.

«Экология — дело каждого. Я говорила это, и готова сказать еще тысячи раз. Единственный путь к созданию экологической среды — личная сознательность», — пишет Светлана Геннадьевна Радионова на своих страницах в социальных сетях.