Сообщения из мессенджеров могут стать юридически весомыми в досудебных спорах

На прошедшем заседании Пленума Верховного суда РФ решено отправить на доработку проект постановления, которое позволяет использовать электронную переписку в гражданских и арбитражных судопроизводствах. Об этом в своем сообществе «ВКонтакте» пишет интернет-ресурс судебных и нормативных актов «СудАкт».

Предполагается, что юридическую силу переписка сможет заиметь в рамках досудебного урегулирования споров.

Также сообщения в мессенджерах, электронной почте, соцсетях могут приравнять к официальной бумажной претензии.

Участники процесса смогут заверить у нотариуса распечатки скриншотов переписки с указанием сайта, на котором велась переписка. Это может пригодиться для доказательства попытки досудебного урегулирования спора.