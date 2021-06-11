Россиянам нужно 75 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя финансово независимыми

Согласно данным исследования страховой компании «Сбербанк страхование жизни», россияне считают, что основным критерием финансовой независимости человека является его ежемесячный доход. Так считают 82% респондентов. По мнению эксперта, это не вполне правильный подход: учитывать нужно ещё наличие сбережений и плана на старость.

Среди опрошенных в среднем необходимым месячным доходом для финансовой независимости называют 75 тысяч рублей, передает РБК, хотя это сильно варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Москве эта сумма максимальна и составляет 104,4 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 98,5 тысячи, а во Владивостоке — 92,7 тысячи.

Лишь треть населения считают, что важным фактором для финансовой независимости является наличие сбережений, причем их размеры довольно существенны: 6,39 миллиона рублей в Москве, 4,2 миллиона — в Кемерове и 4,12 миллиона — в Петербурге. В среднем по России это 3,4 миллиона рублей.

«Важно, чтобы у людей росло осознание того, что финансовую независимость формирует не только ежемесячный доход, даже если он полностью удовлетворяет основные сегодняшние потребности. Большое значение имеют финансовый резерв, накопления, пенсионный план», — поясняет старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова. Кроме того она говорит, что сверх обязательного резерва на непредвиденные расходы стоит откладывать дополнительные средства.



