"Питер надо закрывать": Россияне не могут прийти к единому мнению из-за всплеска Covid-19 в стране

Недавние тревожные новости о росте числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране нашли продолжение. Пугающие цифры вынудили представителей власти и даже главврача главной «ковидной» больницы Москвы – Коммунарки – Дениса Проценко сетовать на низкие темпы вакцинации и призывать граждан не пренебрегать возможностью сделать прививку.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19, за минувшие сутки в России выявлено 12 505 новых случаев заражения, что является рекордным показателем за последние несколько месяцев. В последний раз столь высокая статистика фиксировалась ещё 22 февраля текущего года. Впрочем, тенденция к росту наблюдалась и ранее.
К примеру, накануне было зарегистрировано 11 699 новых случаев, немногим ранее этот показатель впервые за долгий период перевалил за отметку в 10 000 новых заболевших в сутки. Около половины от общего числа новых случаев приходится непосредственно на долю Москвы. За последние сутки в столице выявили 5853 случая, сутками ранее – 5245 случаев.
Между тем, мнения россиян в социальных сетях по поводу причин и серьёзности сложившейся ситуации разделились. Многие из них откровенно выражают недоверие официальной статистике, другие сетуют на вакцины, третьи – напротив, отмечают слишком низкую активность соотечественников, которые игнорируют возможность привиться, да ещё и не спешат соблюдать необходимые меры безопасности.
Но наибольшую тревогу вызывает предстоящий Чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого пройдут в Петербурге. Из-за опасений очередного скачка заболеваемости в Северной столице звучат даже предложение «закрыть» город и отказаться от проведения футбольных матчей в нем. Не забывают граждане и о предстоящих выборах.
«Удивляет беспечность граждан, если вас не коснулось, так радуйтесь и перекреститесь на всякий случай. Неужели вокруг себя не смотрят».
«К выборам готовятся. Чем ближе выборы тем больше статистика по ковиду. Дома голосовать будем кивком в телевизор».
«Неожиданно, что летом. Осенью более логично».
«На дворе лето, и по этому поводу все сняли маски: в транспорте, магазине…»
«А как же вакцинация, которая шагает по стране?»
«Мне кажется, Питер надо закрывать. Разносят по Москве заразу».
«Завтра уже чемпионат Европы в Питере, какой там вирус».
«Футбола не будет».
«Кривая статистики ежедневного прироста начала нарастать опять вверх, причинность в чём этого обострения в отдельных регионах, которые увеличивают общероссийские статданные».
«Всплеск в МСК, из-за которого общероссийский показатель заметно возрос. В регионах с импульсом роста более-менее спокойно».
«Что-то эта зараза слишком затянулась!».
«Хорошо в майские погуляли».
«Хорошо отдохнули в каникулы», – пишут россияне.
Теги: #Санкт-Петербург, #Евро-2020, #коронавирус
Рубрика: Общество