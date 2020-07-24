Савельев Михаил
Сегодня, в 18:39

"Питер надо закрывать": Россияне не могут прийти к единому мнению из-за всплеска Covid-19 в стране

Некоторые даже требуют отмены футбольных матчей Евро-2020, которые пройдут в Петербурге

Фото: Global Look Press

Недавние тревожные новости о росте числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране нашли продолжение. Пугающие цифры вынудили представителей власти и даже главврача главной «ковидной» больницы Москвы – Коммунарки – Дениса Проценко сетовать на низкие темпы вакцинации и призывать граждан не пренебрегать возможностью сделать прививку.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19, за минувшие сутки в России выявлено 12 505 новых случаев заражения, что является рекордным показателем за последние несколько месяцев. В последний раз столь высокая статистика фиксировалась ещё 22 февраля текущего года. Впрочем, тенденция к росту наблюдалась и ранее.

К примеру, накануне было зарегистрировано 11 699 новых случаев, немногим ранее этот показатель впервые за долгий период перевалил за отметку в 10 000 новых заболевших в сутки. Около половины от общего числа новых случаев приходится непосредственно на долю Москвы. За последние сутки в столице выявили 5853 случая, сутками ранее – 5245 случаев.

Между тем, мнения россиян в социальных сетях по поводу причин и серьёзности сложившейся ситуации разделились. Многие из них откровенно выражают недоверие официальной статистике, другие сетуют на вакцины, третьи – напротив, отмечают слишком низкую активность соотечественников, которые игнорируют возможность привиться, да ещё и не спешат соблюдать необходимые меры безопасности.

Фото: Global Look Press
Собянин предложил создать в московских ресторанах "зоны, свободные от коронавируса"

Но наибольшую тревогу вызывает предстоящий Чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого пройдут в Петербурге. Из-за опасений очередного скачка заболеваемости в Северной столице звучат даже предложение «закрыть» город и отказаться от проведения футбольных матчей в нем. Не забывают граждане и о предстоящих выборах.

«Удивляет беспечность граждан, если вас не коснулось, так радуйтесь и перекреститесь на всякий случай. Неужели вокруг себя не смотрят».

«К выборам готовятся. Чем ближе выборы тем больше статистика по ковиду. Дома голосовать будем кивком в телевизор».

«Неожиданно, что летом. Осенью более логично».

«На дворе лето, и по этому поводу все сняли маски: в транспорте, магазине…»

«А как же вакцинация, которая шагает по стране?»

«Мне кажется, Питер надо закрывать. Разносят по Москве заразу».

«Завтра уже чемпионат Европы в Питере, какой там вирус».

«Футбола не будет».

Алексан Мкртчян: Туристам все равно, где они подхватят вирус – дома или на море
«Кривая статистики ежедневного прироста начала нарастать опять вверх, причинность в чём этого обострения в отдельных регионах, которые увеличивают общероссийские статданные».

«Всплеск в МСК, из-за которого общероссийский показатель заметно возрос. В регионах с импульсом роста более-менее спокойно».

«Что-то эта зараза слишком затянулась!».

«Хорошо в майские погуляли».

«Хорошо отдохнули в каникулы», – пишут россияне.

Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 1 час назад

Сообщения из мессенджеров могут стать юридически весомыми в досудебных спорах

Общество 2 часа назад

Возбуждено 33 административных дела из-за условий быта в женских и детских СИЗО

Политика 3 часа назад

Москалькова потребовала от ООН отреагировать на закон о коренных народах Украины

Общество 4 часа назад

Верховный суд отказался пересмотреть приговор по громкому делу об убийстве на пляже в Туапсе

Общество 5 часов назад

В Питере в День России не разведут мосты, метро будет работать всю ночь

Общество 5 часов назад

"Чтобы не подняли на смех": Депутаты решили не трогать самокаты до выборов

Политика 5 часов назад

"Путин готовится к чему-то плохому": Становая сделала загадочное заявление

Общество 6 часов назад

В Думе хотят запретить женщинам вынашивать детей для иностранцев и одиноких мужчин

Политика 6 часов назад

Борьба за демократию: Джонсон и Байден подписали договор о сотрудничестве

Политика 7 часов назад

Жданова объявили в розыск. Он не оценил фото в базе МВД: "И как теперь заменить?"

Общество 7 часов назад

В Москве задержали Павла Крисевича за акцию на Красной площади

Политика 9 часов назад

"Путин пытается встроиться в Запад": Шевченко сделал неожиданное заявление

Общество 9 часов назад

"Это все не внушает доверия": россияне врезали Денису Проценко после слов о вакцинации

Здоровье и дом 9 часов назад

В России выявили более 12 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Общество 9 часов назад

На пытавшихся списать ЕГЭ выпускников начали возбуждать административные дела

Общество 9 часов назад

В 2020 году количество обращений россиян за пенсиями сократилось вдвое

Общество 10 часов назад

"Доходы ГБУ Ритуал упадут?": Политолог раскрыл несоответствия в "ковидной стратегии" Собянина

Общество 10 часов назад

В Израиле запретили продажу меховых изделий. Это беспрецедентное решение

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика