"Питер надо закрывать": Россияне не могут прийти к единому мнению из-за всплеска Covid-19 в стране

Недавние тревожные новости о росте числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране нашли продолжение. Пугающие цифры вынудили представителей власти и даже главврача главной «ковидной» больницы Москвы – Коммунарки – Дениса Проценко сетовать на низкие темпы вакцинации и призывать граждан не пренебрегать возможностью сделать прививку.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19, за минувшие сутки в России выявлено 12 505 новых случаев заражения, что является рекордным показателем за последние несколько месяцев. В последний раз столь высокая статистика фиксировалась ещё 22 февраля текущего года. Впрочем, тенденция к росту наблюдалась и ранее.

К примеру, накануне было зарегистрировано 11 699 новых случаев, немногим ранее этот показатель впервые за долгий период перевалил за отметку в 10 000 новых заболевших в сутки. Около половины от общего числа новых случаев приходится непосредственно на долю Москвы. За последние сутки в столице выявили 5853 случая, сутками ранее – 5245 случаев.

Между тем, мнения россиян в социальных сетях по поводу причин и серьёзности сложившейся ситуации разделились. Многие из них откровенно выражают недоверие официальной статистике, другие сетуют на вакцины, третьи – напротив, отмечают слишком низкую активность соотечественников, которые игнорируют возможность привиться, да ещё и не спешат соблюдать необходимые меры безопасности.